Zverev nach Rom und vor Paris: Favorit oder nicht?

Alexander Zverev hat in Rom teilweise berauschendes Tennis gezeigt. Besonders seine Aufschlagquote war in einigen Runden von einem anderen Stern. Aber macht ihm das automatisch zu dem Topfavoriten für die French Open? Unser Autor hat da so seine Zweifel.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 19.05.2024, 22:42 Uhr

Die Leistung von Alxander Zverev im Finale von Rom war über weite Strecken beeindruckend. Bei seinem eigenen Service gab er über das gesamte Match gegen den bravourös kämpfenden Nicolas Jarry gerade einmal fünf (!) Punkte ab. Und als es am Ende des zweiten Satzes doch noch mal etwas kniffliger wurde, behielt er trotzdem die Nerven. Völlig verdient holte der Deutsche seinen sechsten Master-Sieg und überholte damit sogar Boris Becker, der fünfmal bei einem Masters-Event triumphieren konnte.

Alexander Zverev: French-Open-Favorit als Mangel an Alternativen?

Aber was ist dieser Sieg von Zverev nun wert? Besonders mit dem Blick auf die French Open? Freilich gibt es Schlimmeres als mit einem 1000er-Triumph zum zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres zu reisen. Aber ehrlicherweise hat er in Rom auch nicht die absoluten Top-Gegner angetroffen. Dass Sinner und Alcaraz verletzungsbedingt gar nicht an den Start gegangen sind und Novak Djokovic eines der schwächsten Spiele seiner Karriere in der ewigen Stadt gezeigt hat, dafür kann Alexander Zverev rein gar nichts. Aber ist sein erster Grand-Slam-Titel nun wirklich so nah wie nie zuvor?

Dafür sprechen zwei Beobachtungen aus Rom: sein Aufschlag. Wenn er es nur einigermaßen schafft, die Qualität seines Aufschlags mit nach Paris zu nehmen, dürfte er in Roland Garros äußerst schwer zu breaken zu sein. Gerade in den ersten Runden könnte er so Kraft für die großen Duelle in Woche zwei sparen. Was aber wahrscheinlich noch mehr für Alexander Zverev spricht: Wer soll es sonst machen? Es fehlt an einem klaren Favoriten bei den Herren. Nadals Körper ist ein Durchmarsch kaum zuzutrauen. Hinter Sinner und Alcaraz stehen riesige körperliche Fragezeichen. Hinter Djokovic das besagte riesige Form-Fragezeichen.

Schon oft die Erwartungen enttäuscht

Daher könnte es wirklich in Paris das Turnier von Alexander Zverev werden. Einzig: Ganz ohne Wackler ist er in Rom auch nicht aufgetreten. Er hat schon mal einen Satz Pause gemacht und sich über den Kampf am Leben gehalten. Solche Matches, erst recht über Best-of-five, könnten in Paris teuer werden. Und noch etwas spricht gegen Zverev: Er reiste schon mehrmals nach tollern Auftritten in Rom und/oder Madrid voller Selbstvertrauen nach Paris und konnte die hohen Erwartungen dort dann aus unterschiedlichen Gründen nicht erfüllen.

So findet sich kaum eine klare Antwort auf die Frage, ob Alexander Zverev als Top-Favorit bei den French Open aufschlägt? Aber dass man sich überhaupt mit dieser Frage beschäftigt, zeigt, wie gut das Turnier von dem zuvor eher formschwachen Alexander Zverev in Rom wirklich war.