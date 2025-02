Zverev traut Fonseca die Top Fünf zu - irgendwann

Alexander Zverev hat sich beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro wohlwollend über den brasilianische Aufsteiger Joao Fonseca geäußert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.02.2025, 17:37 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev in Rio de Janeiro

Alexander Zverev zählt mit seinen bald 28 Jahren Lebens- und Tenniserfahrung auch schon zu den älteren Hasen im ATP-Zirkus. Zverev selbst war schon in jungen Jahren extrem erfolgreich, hat seitdem aber auch mehrere Vertreter der Generation nach ihm beim Einstieg in die Tour beobachtet. Und beim Aufstieg an die Spitze. Wie etwa Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.

In Rio de Janeiro hätte die deutsche Nummer eins nun die Gelegenheit gehabt, sich mit dem nächsten vielversprechenden Youngster zu messen. Das 32er-Tableau hätte ein Halbfinal-Treffen mit Joao Fonseca hergegeben. Alleine: Der 18-jährige Lokalmatador, eben erst mit dem Siegerpokal aus Buenos Aires angereist, musste sich in Runde eins Alexandre Müller aus Frankreich geschlagen geben.

Zverev: „Ich mag Fonseca als Spieler und Mensch“

Alexander Zverev konnte sich dennoch schon einen Eindruck von Fonseca machen. „Ich mag den Jungen wirklich, als Spieler und Mensch“, erklärte Zverev nach seinem Achtelfinal-Erfolg gegen Alexander Shevchenko. „Er wird ganz sicher ein Top-Ten- oder Top-Fünf-Spieler werden. Aber das wird nicht heute passieren und auch nicht morgen. Solche Dinge benötigen Zeit.“

Aktuell steht Joao Fonseca in den ATP-Charts auf Platz 68, wird allerdings durch das frühe Ausscheiden in Rio acht Positionen verlieren. Im vergangenen Jahr war er hier bis ins Viertelfinale gekommen.

Zverev selbst zeigte sich nach dem Erfolg gegen Shevchenko nicht unzufrieden. Er brauche halt immer drei bis vier Wochen, um nach dem Umstieg auf Sand in Form zu kommen. Nächster Gegner in Rio de Janeiro wird der Argentinier Francesco Comesama sein.

