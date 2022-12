Zverev, Tsitsipas, Berrettini und Co. - Kleinere Meilensteine für 2023

Rafael Nadal und Novak Djokovic werden 2023 weiter Kapitel an ihre ohnehin schon unglaubliche Erfolgsgeschichte anfügen. Aber auch einige andere ATP-Profis haben die Chance, Karriere-Meilensteine zu erreichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2022, 16:09 Uhr

© Getty Images Der nächste Titel wird die Nummer 20 für Alexander Zverev werden

Klar: Die Tenniswelt wird sich auch in der kommenden Spielzeit in erster Linie damit beschäftigen, wer den im Rennen um die meisten Major-Titel die Nase vorne hat. Im Moment ist dies Rafael Nadal mit 22, und damit einem Championat mehr als Novak Djokovic. Bei ganz starkem Saisonverlauf könnte beide auch die 100-Titel-Marke erreichen. Nadal hält bei 92, Djokovic bei 91.

In diese Sphären wird niemand so schnell vordringen. Was nicht heißt, dass nicht auch kleinere Meilensteine erreicht werden können.

Fangen wir mit Alexander Zverev an: Der Comebacker hält bei 19 Titeln auf der ATP-Tour. Der letzte gelang ihm 2021 bei den ATP Finals. Kein Zweifel: Wenn Zverev wieder vollständig fit ist, wird die 20er-Marke im kommenden Jahr fallen.

Dominic Thiem hat übrigens 17 Titel auf der Habenseite. Wer weiß: Vielleicht nimmt das Comeback ja so richtig Fahrt auf.

Stefanos Tsitsipas möchte in der Championship-Kategorie endlich zweistellig werden. Und: Der nächste Matchsieg des Griechen wird Nummer 250 sein, bei einer ähnlich erfolgreichen Spielzeit wie 2022 könnte Tsitsipas sogar die 300 erreichen.

Drei weitere Turniersiege benötigt Matteo Berrettini, um auf zehn zu kommen. In diesem Jahr hat der Italiener in Stuttgart und im Queen´s Club gewonnen. Und war anderseits wochenlang verletzt. Da könnte 2023 mehr gehen.