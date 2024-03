Zynischer Effekt: Saudisches Geld erfüllt Wunsch der Fans

Das Angebot aus Saudi-Arabien zur Übernahme der Touren ATP und WTA sorgt für Aufsehen. Dabei könnte es einen langjährigen Wunsch der Fans in die Tat umsetzen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.03.2024, 16:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Erst vor einigen Wochen gaben die ATP und der saudische Staatsfonds PIF eine Kooperation bekannt.

Das saudische Königreich macht mit seinem Staatsfonds PIF ernst. 90 Tage haben ATP und WTA Zeit, um sich für das Angebot von über 2 Milliarden Dollar zu entscheiden und ihren Touren dem Wüstenstaat zu überlassen. Was passiert, sollte dieses Angebot nicht angenommen werden, mögen sich die Beobachter des Tennissports gar nicht ausmalen.

So oder so steht nun endgültig fest, was bereits alle wussten: Saudi-Arabien wird die neue bestimmende Macht in der Tenniswelt. Die kürzlich bekanntgewordene Kooperation mit der ATP und der angekündigte "Six Kings Slam" in Riad im kommenden Herbst u.a. mit Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, der zudem noch Werbebotschafter des Landes geworden ist, waren die Vorboten zur Machtübernahme.

Saudi-Arabien wird keine Revolution starten

Dabei ist dem zukünftigen Besitzer der Touren der Zusammenschluss von ATP und WTA wichtig, wie zu hören ist. Frauen- und Männertennis unter einem organisatorischen Dach ist schon lange der Wunsch vieler Fans und Verantwortlichen. Einfacher wären die Vermarktung und sicherlich auch die Abstimmung bei gemeinsamen Turnieren. Es ist gerade zu zynisch, dass dieser Wunsch ausgerechnet durch das stark kritisierte Königshaus nun wahr werden könnte.

Dem Profitennis steht sehr sicher eine neue Ära bevor. Neue Turniere werden im Kalender erscheinen. Ob es allerdings damit auch wirklich eine Revolution geben wird, bleibt abzuwarten. Der PIF hat sich in seinen bisherigen Engagements im Spitzensport nicht als Investor gezeigt, der das Rad neu erfindet. Auch dass die Grand Slams unangetastet bleiben sollen, ist ein Indiz dafür.

Es geht viel mehr darum, das eigene Geld sicher anzulegen und dabei die totale Kontrolle zu haben. Auch der Status der Image-Aufbesserung in westlichen Ländern sollte beim Umfang der Tätigkeit in der Sportwelt nur noch die zweite Priorätät sein. Bleibt für alle Liebhaber der gelben Filzkugel zu hoffen, dass reine Tennisspiel für sich nicht an letzter Stelle stehen wird.