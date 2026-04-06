ATP Masters Monte-Carlo: Fonseca mit beeindruckendem Auftaktsieg

Joao Fonseca hat bei seinem ersten Antreten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo einen hervorragenden Eindruck hinterlassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 19:16 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca am Montag in Monte-Carlo

Gabriel Diallo mag aktuell nun nicht die allergrößte Prüfung auf der ATP-Tour sein, aber die Art und Weise, wie Joao Fonseca seinen kanadischen Gegner beim 6.2 und 6:3 dominiert hat, die war schon beeindruckend. Zumal es für Fonseca der erste Auftritt überhaupt im Monte Carlo Country Club war.

Bei den letzten beiden 1000ern hat es der Brasilianer ja sehr früh mit Jannik Sinner (in Indian Wells) und Carlos Alcaraz (Miami) zu tun bekommen - und sich wacker geschlagen. Im Fürstentum stehen die Chancen auf einen tiefen Run besser: Denn in Runde zwei geht es gegen Arthur Rinderknech, der sich in zwei Sätzen gegen Karen Khachanov behaupten konnte.

Zverev startet gegen Garin

Beendet ist das Turnier dagegen für den dreimaligen Champion Stefanos Tsitsipas. Der Grieche musste sich gleich zum Auftak Francisco Cerundolo geschlagen geben - und das mit 5:7 und 4:6. Dabei servierte Tsitsipas in Durchgang eins bei 5:3 schon auf den Satzgewinn, gab danach aber sieben (!) Spiele in Folge ab, ehe er im zweiten Satz noch ein kleines, wiewohl unbelohntes Comeback startete.

Darüber hinaus wurde der Gegner von Alexander Zverev ermittelt. Dies wird Cristian Garin sein. Der Chilene gewann gegen Matteo Arnaldi mit 6:2 und 6:4. Im Head-to-Head mit Zverev führt Garin übrigens mit 2:1-Siegen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo