ATP-Masters Monte-Carlo: Baez verabschiedet groß kämpfenden Wawrinka

Trotz starkem Auftakt und großer Kampfmoral musste sich die Schweizer Tennislegende Stan Wawrinka beim ATP-Masters-Turnier in Monte-Carlo dem Argentinier Sebastian Baez in zwei Sätzen geschlagen geben und verabschiedet sich damit endgültig als aktiver Profi aus dem Fürstentum.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 15:30 Uhr

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© Getty Images In seinem letzten Profi-Match in Monte Carlo musste sich Stan Wawrinka in zwei hartumkämpften Sätzen Sebastian Baez beugen.

Bei seinem letzten Antreten in Monte-Carlo wollte sich Stan Wawrinka für die beim United-Cup in Australien erlittene Niederlage im bislang einzigen Aufeinandertreffen bei Sebastian Baez revanchieren. Und zu Beginn sah es auch durchaus gut aus. Mit seiner gewohnt druckvollen Herangehensweise startete der Schweizer stark in die Partie und erspielte sich eine schnelle 4:1-Führung. Danach ging die Aufschlag-Quote des dreifachen Grand-Slam-Siegers in den Keller, wodurch der 25-jährige Baez immer besser zu seinem kontrollierten Spiel fand. Und so konnte der Argentinier nicht nur postwendend den Ausgleich herstellen, sondern mit einem weiteren Break erstmals in Führung gehen und anschließend den Gewinn des ersten Durchgangs sicher nach Hause servieren.

Mit dem Satzgewinn im Rücken agierte Baez weiterhin grundsolide und konnte sich die ersten beiden Aufschlagspiele seines 41-jährigen Gegners sichern. Doch Wildcard-Starter Wawrinka steckte nicht auf und kämpfte sich sogar noch einmal zum zwischenzeitlichen 5:5-Ausgleich zurück. Im Anschluss musste der Routinier jedoch sein Service ein weiteres Mal abgeben, wodurch Baez zum Matchgewinn servieren konnte. Mit einem souveränen Aufschlagspiel fixierte Baez bei seinem zweiten Matchball den finalen 7:5, 7:5-Erfolg nach 1:47 Stunden.

Während sich Wawrinka zum Abschied vom Publikum noch einmal frenetisch feiern ließ, wird der ungesetzte Baez in der zweiten Runde den topgesetzten Spanier Carlos Alcaraz fordern.

Bergs gegen Mannarino souverän

Einen glatten Zweisatz-Erfolg feierte Zizou Bergs in seiner Auftakt-Partie gegen den französischen Routinier Adrian Mannarino. Dabei legte der 26-Jährige einen Blitzstart hin und erspielte sich eine schnelle 4:1-Führung. Zwar ließ der Belgier seinen 37-jährigen Gegner noch einmal zurückkommen und zwischenzeitlich sogar ausgleichen. Mit zwei Spielgewinnen in Folge machte er jedoch noch den Deckel auf den Satzgewinn drauf.

Auch im zweiten Akt schnappte sich Bergs das erste Break und sollte die Führung bis zum Ende nicht mehr abgeben. In einem souveränen Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt besiegelte er den 6:4, 6:3-Erfolg in 82 Minuten und bekommt es in der zweiten Runde mit Ex-Champion Andrey Rublev zu tun.

Hier das Einzel-Tableau aus Monte-Carlo