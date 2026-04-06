ATP Masters Monte-Carlo live: Daniel Altmaier vs. Tomas Machac im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier und Tomas Machac treffen in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 09:15 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier und Tomas Machac kämpfen um die zweite Runde in Monte-Carlo.

Nach dem jeweiligen Erstrundenaus in Indian Wells und Miami, sammelte Daniel Altmaier nach dem “Sunshine Double” bereits reichlich Spielpraxis auf der roten Asche. Beim Challenger in Neapel ging es bis ins Endspiel und und Bukarest war im Viertelfinale des 250er-Turniers Schluss. Tomas Machac bestritt erst ein Match auf Sand in diesem Jahr. In Marrakesch setzte es eine Niederlage gegen den späteren Turniersieger Rafael Jodar aus Spanien.

Im direkten Vergleich liegt Tomas Machac nach erst einer Begegnung vorne. Der Tscheche siegt im letzten Jahr in Acapulco in zwei Sätzen gegen Altmaier mit 7:6(3) und 6:1. Es ist also das erste Duell auf Sand der beiden heutigen Kontrahenten.

Altmaier vs. Machac - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Tomas Machac gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo