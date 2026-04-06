ATP Houston: Drei Matchbälle abgewehrt! Tommy Paul gewinnt Titel gegen Roman Andres Burruchaga

Tommy Paul ist der Sieger des ATP-Tour-250-Turniers in Houston! Der US-Amerikaner siegte im Endspiel gegen den Argentinier Roman Andres Burruchaga mit 6:1, 3:6 und 7:5, nachdem der Argentinier zuvor drei Matchbälle nicht nutzen konnte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 00:35 Uhr

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© Getty Images Tommy Paul sicherte sich den Titel beim ATP-Turnier in Houston.

Bereits vor dem Duell waren die Rollen klar verteilt. Tommy Paul, aktuell die Nummer 21 der Welt, ging als Favorit in das Duell mit Roman Andres Burruchaga, der Platz 77 in der Weltrangliste bekleidet und an diesem Tag sein erstes Endspiel auf der ATP Tour bestreiten sollte.

Im ersten Satz schlug das Pendel schnell in Richtung von Tommy Paul aus, der mit einem Doppelbreak eine komfortable 5:0-Führung herstellte. Fast wäre Kontrahent Roman Andres Burruchaga der erste Durchgang komplett entglitten. Doch nach einem abgewehrten Satzball konnte der Argentinier auch endlich auf dem Scoreboard anschreiben, was das Publikum mit großem Jubel honorierte.

Burruchaga übernimmt zunehmend das Kommando

Die Satzführung ging trotzdem an Paul, der jedoch zu Beginn des zweiten Satzes plötzlich einem Rückstand hinterherlief. Denn Burruchaga schien das positivere Ende des ersten Satzes in den zweiten Durchgang zu transportieren und breakte seinen Widersacher nun auch selbst. Die 3:0-Führung sollte jedoch nicht lange bestehen bleiben.

Tommy Paul kämpfte sich gegen den nun gutaufgelegten Burruchaga auf 2:3 heran, musste anschließend jedoch den erneuten Aufschlagverlust verkraften. Das war die Vorentscheidung für den Argentinier, der das Match damit in einen dritten Satz lenkte.

Und im entscheidenden Durchgang legte erneut Burruchaga vor. Der 24-Jährige war nun der spielbestimmende Akteur und breakte zum 2:1. Beim Stand von 5:3 und Aufschlag Paul hatte der Argentinier die drei Matchbälle, die jedoch noch keine Entscheidung herbeiführen sollten.

Paul mit Aufholjagd in Satz drei

Wie es im Tennis so oft passiert, spielten dann die Nerven eine Rolle im Spiel des Außenseiters, der nun wiederum nur ausservieren musste. Doch das „nur“ erwies sich eben als gar nicht so selbstverständlich, sodass Tommy Paul seine Chance suchte und seinen Mut mit dem Break zum 5:5 belohnte. Im folgenden Aufschlagspiel servierte der US-Boy ohne Punktverlust zum 6:5. Burruchaga versuchte sich im folgenden Aufschlagspiel in den Tiebreak zu retten, doch Paul hielt den Druck hoch und siegte nach 2:42 Stunden in einem am Ende hochklassigen Endspiel.

Tommy Paul feiert damit den fünften ATP-Tour-Titel der Karriere und den ersten Triumph auf der roten Asche. Damit hat Paul auf Hardcourt, auf Rasen und eben dem Sand mindestens einen Titel gewonnen. Der 28-Jährige schiebt sich in der kommenden Woche auf den 17. Rang in den ATP-Charts, in denen Roman Andres Burruchaga, der nach dem Endspiel weinend auf seiner Bank saß, mit Platz 62 ein neues Karrierehoch feiern kann. Zumindest ein kleiner Trost für den stark aufspielenden Argentinier.

Hier das Einzel-Tabelau in Houston