ATP Houston: Paul gewinnt Halbfinal-Thriller gegen Tiafoe

Tommy Paul ist mit einem 7:5, 4:6 und 7:6 (5) ins Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Houston eingezogen. Dort trifft er heite auf einen Außenseiter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 03:56 Uhr

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Die reine Spielzeit in der Partie zwischen Paul und Tiafoe betrug 2:45 Stunden, aber wie so oft in Houston spielte auch der Regen eine Rolle. Und zwang die beiden Spieler zwischenzeitlich in die Kabine. Tiafoe hatte ja schon in der Runde zuvor gegen Alexei Popyrin über die volle Distanz gemusst, dabei nach Abwehr von Matchbällen erst im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen.

Auch im Halbfinale gegen Tommy Paul holte “Big Foe” ein 4:6 in der finalen Kurzentscheidung auf. Am Ende gab es aber den vierten Sieg im fünften Vergleich der beiden für Paul. Letzterer spielt heute um seinen ersten Titel auf Sand.

Sein Finalgegner feiert dagegen eine Premiere: Denn Roman Andres Burruchaga zog mit einem 6:1 und 6.1 gegen Thiago Augustin Tirante erstmals überhaupt in ein Endspiel eines ATP-Turniers ein. Tirante hatte im Vierteflinale gegen Ben Shelton, die Nummer eins von Houston, gewonnen.

Hier das Einzel-Tabelau in Houston