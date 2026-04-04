ATP Marrakesch: Trungelliti schlägt auch Darderi und knackt nächsten Rekord

Der Traumlauf von Marco Trungelliti beim ATP 250-Turnier in Marrakesch geht weiter. Der 36-jährige bezwang den topgesetzten Luciano Darderi und ist somit der älteste erstmalige ATP-Turnier-Finalist der Open Era. Im Endspiel gegen Rafael Jodar kommt es am Sonntag nun zu einem echten Generationenduell.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 18:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Marco Trungelliti sorgt in Marrakesch weiter für Furore.

Trungelliti hatte im Viertelfinale bereits Corentin Moutet aus dem Turnier genommen und somit den erstmaligen Einzug in die Top 100 der Weltrangliste fixiert. Mit 36 Jahren und 64 Tagen ist der Argentinier der älteste Spieler, dem dies in der Open Era gelang.

Da ein einzelner Eintrag in die Tennisgeschichtsbücher offenbar nicht genug ist, sorgte Trungelliti am Samstag gleich für den nächsten Rekord. Mit einem 6:4, 7:6 (2)-Erfolg über Titelverteidiger Luciano Darderi buchte er sein Finalticket und ist somit der älteste Spieler der Open Era, der zum ersten Mal in ein ATP-Tour-Endspiel einzog.

“Wir alle haben fest daran geglaubt”

„Natürlich habe ich daran geglaubt, das ist einer der Gründe, warum ich hier bin, sonst wäre es nicht möglich gewesen“, meinte Trungelliti in seinem Interview nach dem Match. „Und außerdem haben mein Team, meine Frau, mein Kind und ich hart dafür gearbeitet, wir alle haben fest daran geglaubt, den Rekord zu brechen, und genau das haben wir jetzt geschafft.“

Am Sonntag hat der Argentinier die Möglichkeit, einen weiteren Rekord aufzustellen, denn naturgemäß wäre er bei einem Sieg auch der älteste ATP-Titel-Debütant der Open Era.

Den bisherigen Rekord hält Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik, der 2015 im Alter von 34 Jahren und 190 Tagen erstmalig das Finale eines ATP-Turniers (in Quito) erreichte und dann auch den Titel gewann.

Jodar ebenfalls zum ersten Mal in einem Finale

Trungelittis Finalgegner ist am Sonntag der spanische NextGen-Star Rafael Jodar, der im Halbfinale Trungellitis Landsmann Camilo Ugo Carabelli glatt mit 6:2 und 6:1 bezwang und mit diesem Sieg ebenfalls zum ersten Mal in ein Endspiel auf ATP-Level vorgestoßen ist.

Das Finale bei dem 250er-Turnier avanciert somit zu einem echten Generationenduell, ist Jodar doch erst 19 und damit ganze 17 Jahre jünger als Trungelliti.

Hier das Einzel-Tableau in Marrakesch