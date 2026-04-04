ATP Bukarest: Navone und Merida ziehen ins Endspiel ein

Mariano Navone und Daniel Merida heißen die Finalisten beim ATP-Tour-250-Turnier in Bukarest.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 20:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mariano Navone will seinen ersten Titel auf der Tour holen.

Zunächst bezwang Navone in einem epischen Match Botic van de Zandschulp mit 5:7, 7:6 (3) und 7:5. Der Argentinier musste dabei im zweiten Satz zwei Matchbälle abwehren, hatte schließlich jedoch nach einer Spielzeit von drei Stunden und 32 Minuten das bessere Ende für sich.

„Es ist unglaublich“, meinte Navone im Anschluss an das Match. „So oft ging es rauf und runter. Botic ist ein sehr guter Spieler. Im dritten Satz ging es vor allem um den physischen Kampf. Ich hatte zwei Matchbälle gegen mich, aber ich habe nicht aufgegeben. Man weiß nie, wie es ausgeht, aber es ist etwas ganz Besonderes, wieder im Finale zu stehen“, so der Argentinier, der bereits 2024 in der rumänischen Hauptstadt im Endspiel stand und am Sonntag um seinen ersten Turniersieg auf der Tour spielt.

Merida sorgt für Furore

Sein Gegner im Finale heißt überraschenderweise Daniel Merida. Der 21-jährige Spanier, der derzeit in der Weltrangliste auf Platz 136 steht, behauptete sich gegen den favorisierten Ungarn Fabian Marozsan mit 6:7 (4), 6:3 und 6:1.

Für Merida geht es am Sonntag ebenfalls um den ersten Titel auf der ATP-Tour - und das bei seiner erst zweiten Hauptfeldteilnahme auf dieser Ebene. Im Qualifikationsfinale hatte Merida übrigens den jungen Österreicher Joel Schwärzler besiegt.

Hier das Einzel-Tableau in Bukarest

