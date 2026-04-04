ATP Masters Monte-Carlo: Sinner und Zverev erneut in derselben Tableau-Hälfte

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo könnte es erneut zu einem Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner kommen. Das hat die Auslosung am Samstag ergeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 15:12 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Alexander Zverev zuletzt in Miami

Sind aller guten Dinge für Alexander Zverev ausgerechnet in seiner Wahlheimat drei? Entwickelt sich das ATP-Masters-1000-turnier in Monte-Carlo nämlich nach Papierform, dann träfe die deutsche Nummer eins in der Vorschlussrunde schon wieder auf Jannik Sinner. Wie zuletzt in Indian Wells und danach in Miami. Bei beiden Gelegenheiten hatte der Italiener die Nase vorne.

Für Sinner könnte die Auftaktaufgabe schon spannend werden, er trifft in jedem Fall auf einen Franzosen: nämlich entweder auf Ugo Humbert oder Youngster Moise Kouame. Zverev wartet entweder auf einen Qualifikanten oder auf Giovanni Mpetshi Perricard. Potenzieller Viertelfinalgegner von Sinner ist Félix Auger-Aliassime, Zverev könnte auf Daniil Medvedev treffen.

Alcaraz mit Bublik als möglichem Viertelfinalgegner

Als Titelverteidiger startet Carlos Alcaraz. Der Spanier wartet auf den Sieger der Partie zwischen Stan Wawrinka, der 2015 in Monte-Carlo seinen einzigen 1000er-Titel holen konnte, und Sebastian Baez. Geht es nach der Papierform trifft Alcaraz in der Runde der letzten acht auf Alexander Bublik.

Aus lokaler Sicht werden natürlich alle Augen auf Valentin Vacherot gerichtet sein. Der Monegasse, im vergangenen Jahr Champion beim 1000er in Shanghai, startet gegen Kamil Majchrzak. Und träfe bei einem Sieg auf Vorjahres-Finalist Lorenzo Musetti.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo