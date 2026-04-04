Tsitsipas über Ivanisevic: "Er hat mich getreten, als ich schon am Boden lag"

Nach nur zwei Monaten trennten sich im Juli des Vorjahres die Wege von Stefanos Tsitsipas und Kurzzeit-Coach Goran Ivanisevic. Nun offenbarte der Grieche, dass ihm die teils harsche Kritik seines Ex-Coaches mental durchaus zu schaffen machte.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 07:43 Uhr

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© Getty Images Die Zusammenarbeit zwischen Ivanisevic und Tsitsipas dauerte nur zwei Monate an.

Noch während der gemeinsamen Zeit hatte Ivanisevic seinen Schützling mit harschen Worten kritisiert und ihm unter anderem mangelnde Fitness vorgeworfen. "Er sagt, er will, aber er tut nichts. Es heißt immer 'Ich will, ich will', aber ich sehe keine Fortschritte", meinte Ivanisevic seinerzeit bei "SportKlub" und ergänzte: "Ich war schockiert, ich habe noch nie einen so unvorbereiteten Spieler gesehen. Mit diesem Knie bin ich dreimal fitter als er. Es ist wirklich schlimm."

In einem Interview mit der englischen "Times" offenbarte Tsitsipas nun, wie sehr ihn diese Worte zum damaligen Zeitpunkt getroffen hätten. "Wenn er mich damit dazu bringen wollte, härter zu trainieren und mein Leben auf die Reihe zu kriegen, war das definitiv nicht die richtige Taktik. Ich war wirklich verletzt", so Tsitsipas im Rückblick.

“Ich war außer Form, weil ich verletzt war”

"Ich hätte von einem Trainer nicht erwartet, dass er so mit mir umgeht, und das Schlimmste ist, dass seine Behauptungen nicht stimmten. Ich war außer Form, weil ich verletzt war. Ich hatte über zwei Wochen lang nicht richtig trainiert.", schildert der zweifache Grand Slam-Finalist die damalige Situation. “Es war, als hätte er mich noch zusätzlich getreten, als ich ohnehin schon am Boden lag", so der 27-Jährige.

Noch vor wenigen Tagen hatte Goran Ivanisevic seinerseits verlauten lassen, dass zwischen ihm und Tsitsipas wieder alles in Ordnung sei. „Wir haben uns kürzlich in Doha getroffen und uns ganz normal verabschiedet“, so der Kroate, der zuletzt im Team von Arthur Fils in der Box zu sehen war. Zumindest Tsitsipas scheint das Ganze jedoch augenscheinlich noch nicht wirklich verwunden zu haben.