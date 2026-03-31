Goran Ivanišević: Mit Stefanos Tsitsipas ist längst wieder alles gut

Das Aus der Zusammenarbeit zwischen Goran Ivanišević und Stefanos Tsitsipas im vergangenen Sommer war von Misstönen begleitet. Aber die beiden haben mittlerweile wieder ein ordentliches Verhältnis.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 13:27 Uhr

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© Getty Images Goran Ivanisevic und Stefanos Tsitsipas 2025 in Wimbledon

Beim Reden kommen die Leute zusammen, sagt man ja. Und es ist doch schön, dass das auch im Tenniszirkus seine Richtigkeit hat. Denn so unschön das Ende der kurzen Kooperation zwischen Goran Ivanišević und Stefanos Tsitsipas im vergangenen Sommer auch war: Die beiden haben sich wieder lieb, wie der Wimbledon-Champion von 2001 gegenüber Sportklub erklärte.

„Wir haben uns kürzlich in Doha getroffen und uns ganz normal verabschiedet“, so Ivanisevic, der zuletzt im Team von Arthur Fils in der Box zu sehen war. „Das Ganze wurde maßlos übertrieben. Er hat ein paar Dinge gesagt, über die wir nicht weiter sprechen wollen, aber alles ist in Ordnung, lasst uns nach vorne schauen.“

Tstsipas pausiert - unfreiwillig

Zur Erinnerung: Ivanisevic hatte schnell erkannt, dass die körperliche Verfassung von Tsitsipas nicht auf jenem Level ist, das die absolute Weltspitze auszeichnet. Und das auch gleich in die interessierte Tenniswelt hinausposaunt. Teils pointiert in ironischem Ton. Aber alles in allem doch in der Sache hart. Dazu kam, dass Tsitsipas in jener Zeit gerade mal wieder eine Trennung von Paula Badosa vollzogen hat (bzw. diese an ihm vollzogen wurde). Was der Motivation auch nicht geholfen hat.

„Alles, was ich gesagt habe, war wahr“, sagte Ivanisevic weiter. „Und es hat sich bewahrheitet. Nach Wimbledon habe ich ihm geraten, vier Monate Pause zu machen: Sein Problem war nicht nur physischer, sondern auch mentaler Natur.“ Tatsächlich legte Stefanos Tsitsipas einige Monate später auch eine Pause ein - allerdings aufgrund einer Verletzung.

Die Saison 2026 verläuft für Tsitsipas indes nicht nach Wunsch - auch wenn er zuletzt in Miami in Runde zwei gegen Alex de Minaur gewinnen konnte. Danach setzte es allerdings eine ganz üble Klatsche gegen Arthur Fils. Aber vielleicht hilft ja der Kalender: Denn als nächstes Highlight steht ja das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo an. Und dort hat Stefanos Tsitsipas schon dreimal den Titel geholt.

