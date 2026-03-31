ATP Houston: Die Titelverteidigung geht schon am ersten Tag flöten

Jenson Brooksby, der im vergangenen Jahr das ATP-Tour-250-Turnier in Houston gewinnen konnte, ist diesmal schon in Runde eins gescheitert. An einem Landsmann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 12:15 Uhr

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© Getty Images Jenson Brooksby ist in Houston schon ausgeschieden

Das war nur ein kurzer Anlauf, den Jensen Brooksby da in Houston in Sachen Titelverteidigung unternehmen konnte. Denn schon in Runde eins setzte es gegen Landsmann Mackenzie McDonald ein empfindliches 4:6 und 2:6. Brooksby hatte den Titel in Houston im vergangenen Jahr als Qualifikant gewonnen.

McDonald wiederum beendete mit dem Sieg gegen Brooksby eine lange Durststrecke auf der roten Asche. Sein bis dato letzter Sieg auf diesem Belag war ihm nämlich exakt vor einem Jahr in Houston gelungen.

Ansonsten hat sich auf dem texanischen Sand noch nicht allzu viel getan. Als Turnierfavorit startet ja Ben Shelton, für den Linkshänder geht es zunächst gegen Zhizhen Zhang. Der Chinese hatte gestern zum Auftakt mit Jack Pinnington Jones keine Probleme.

Hier das Einzel-Tableau in Houston

