Die großen Titel sollen es sein: Taylor Fritz denkt jetzt ganz groß!

Taylor Fritz möchte sich in Zukunft noch mehr auf die wesentliche Dinge konzentrieren. Und das sind nach Aussage des Weltranglistenachten die ganz großen Titel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 07:45 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz schielt jetzt auf die großen Trophäen.

Taylor Fritz wird auf Grund von Knieproblemen nicht in Monte-Carlo an den Start gehen. Das gab der US-Amerikaner nach seinem Achtelfinalaus in Miami gegen Jiri Lehecka bekannt. Doch die körperlichen Einschränkungen hindern den 28-Jährigen nicht daran für die sportliche Zukunft große Pläne zu schmieden. Fritz möchte um die großen Titel spielen.

Die Rolle des aktuell besten US-Amerikaners im ATP-Ranking bedeutet Fritz nach eigener Aussage sehr viel, doch die Nummer acht der Welt will sich mental in der Zukunft noch mehr auf die großen Events fokussieren: “Ich möchte micht auf die Dinge konzentrieren, die ich bisher nicht erreicht habe, wie ein noch besseres Ranking, große Titel zu gewinnen und tiefe Runs bei den Grand Slams.”

Fritz mit schlechten Bilanzen gegen Alcaraz und Sinner

Der Kalifornier scheint sich selbst kitzeln zu wollen, um in den kommenden Monaten und Jahren seinen Trophäenschrank zu erweitern. Denn dort ist sicherlich noch viel Platz, haben bisher doch erst zehn ATP-Titel und darunter nur ein Masters-Event (Indian Wells 2022) die Vitrine verschönert. Auch beiden Grand Slams ist sicherlich noch mehr drin für Fritz, der 2024 sein bsiher einziges Endspiel auf Major-Ebene bei den US Open erreichte. Jannik Sinner machte dort kurzen Prozess.

Im vergangenen Jahr war der Halbfinaleinzug in Wimbledon ein toller Erfolg, doch die Viersatzniederlage gegen Carlos Alcaraz schmerzte in der Tennisseele. Die steten Niederlage gegen die beiden Topspieler der Tour sind dabei ein Problem. Gegen Alcaraz lautet die Bilanz von Fritz 1-5. Der einzige Sieg stammt dabei aus dem Laver Cup im vergangenen Jahr. Auch gegen Sinner sieht die Bilanz mit 1-4 nicht besser aus. Fritz gewann das erste Duell 2021 gegen den Südtiroler.

Wiederholende Niederlagen gegen die zwei Topstars sind kein Weltuntergang, da können viele Profis ein ewig gleiches Lied von singen. Taylor Fritz wird zu greifen wollen, wenn sich durch ein frühes Ausscheiden der beiden Platzhirsche der Draw bei einem Major öffnen sollte. Doch auch das haben die anderen Konkurrenten ebenfalls in Sinn. Am Ende ist vielleicht doch mehr nötig als nur groß zu denken.