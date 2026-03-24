ATP Masters Miami: Lehecka kegelt Fritz raus, Fils erneut im Viertelfinale

Jiri Lehecka hat im Achtelfinale von Miami gegen Taylor Fritz gewonnen. Der Tscheche siegte in drei Sätzen 6:4, 6:7(4), 6:2 und steht damit in der Runde der letzten acht Spieler beim zweiten ATP Masters des Jahres. Auch Arthur Fils gesellte sich hinzu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 21:17 Uhr

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© Getty Images Jiri Lehecka siegte gegen Taylor Fritz in drei Sätzen.

Die Favoritenrolle lag vor dem Duell klar bei Taylor Fritz. Doch dem Weltranglistensiebten gelang nach knappem Satzverlust im ersten Durchgang nicht das Comeback. Jiri Lehecka ließ sich vom verlorenen Tiebreak im zweiten Satz nicht beirren und agierte auch im dritten Durchgang mit starken Nerven. Im gesamten Match ließ der 22. des ATP-Rankings kein Break zu, wehrte alle fünf Breakchancen für Fritz ab.

Stattdessen verlor im dritten Satz Top-Ten-Spieler Fritz seine Linie bei eigenem Serve, den der US-Amerikaner gleich zweifach abgeben musste. Nach 2:27 Stunden intensivem Schlagabtausch ging Jiri lehecka als glücklicher Sieger vom Platz und darf sich berechtigte Hoffnungen auf das Halbfinale im Miami machen, denn mit Martin Landaluce, der zuvor Alcaraz-Bezwinger Sebastian Korda aus dem Turnier nehmen konnte, trifft der Tscheche im Viertelfinale auf einen Qualifkanten. Es wäre für Lehecka nach seinem zehnten Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler die zweite Halbfinalteilnahme auf Masters-Ebene nach Madrid 2024.

Auch Fils siegt in drei Sätzen

Ebenfalls in der Runde der letzten acht Spieler steht Arthur Fils. Der Franzose siegte in drei Sätzen gegen Valentin Vacherot. Dabei nahm das Match einen ähnlichen Verlauf. Der spätere Sieger konnte den ersten Satz mit 6:4 für sich entscheiden. Den zweiten Durchgang holte sich Vacherot mit einem Tiebreak-Erfolg und schickte die Partie damit in eine Verlängerung.

Arthur Fils behielt nach dem dritten Satz jedoch die Oberhand, da sich der 21-Jährige mit dem Break zum 3:2 den spielentscheidenden Vorteil erarbeiten konnte. Nach 2:14 Stunden servierte der 31. der Weltrangliste zum verdienten 6:4, 6:7(4), 6:4 aus.

Im Viertelfinale wartet der Sieger der Partie zwischen Tomas Martin Etcheverry und Tommy Paul. Nach dem Viertelfinaleinzug in Indian Wells schafft Arthur Fils also auch beim zweiten Masters-Turnier im Jahr 2026 nach Verletzungspause den Sprung in die Runde der besten acht Spieler.

Hier das Einzel-Tableau in Miami