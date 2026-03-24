ATP Miami live: Alexander Zverev vs. Quentin Halys im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Quentin Halys treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 01:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 17:54 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Quentin Halys treffen zum ersten Mal aufeinander

Es wird erstaunlicherweise die erste Begegnung zwischen Alexander Zverev und Quentin Halys auf der ATP-Tour werden. Dabei geht Zverev, die Numer drei von Miami, als klarer Favorit an den Start.

Allerdings hatte die deutsche Nummer eins mit Marin Cilic am Montagabend doch erstaunlich viel Mühe, konnte sich dann aber doch in drei Sätzen behaupten.

Zverev vs. Halys - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Quentin Halys gibt es ab 01:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami