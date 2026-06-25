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ATP Eastbourne: Draper siegt bei Comeback weiter

Jack Draper steht beim ATP 250-Turnier in Eastbourne genauso im Halbfinale wie Zizou Bergs und Toby Samuel.

von Clemens Engert
zuletzt bearbeitet: 25.06.2026, 19:01 Uhr

© Getty Images
Jack Draper gewinnt in Eastbourne weiter.

Der Brite ließ im Viertelfinale dem Kanadier Gabriel Diallo beim 6:1 und 6:4-Erfolg wenig Chancen. Für Draper, der seit kurzem von Andy Murray gecoacht wird, ist Eastbourne das Comeback-Turnier nach einer längeren, verletzungsbedingten Pause.

Im Halbfinale trifft der Lokalmatador nun auf den Sieger des rein französischen Duells zwischen Ugo Humbert und Quentin Halys.

Das zweite Halbfinale werden Zizou Bergs und Toby Samuel, ein weiterer Lokalmatador, bestreiten. Während der Belgier den britischen Qualifikanten Jan Choinski mit 6:3, 6:3 bezwang, behielt Lucky Loser Samuel gegen Juan Manuel Cerundolo mit 6:3 und 6:4 die Oberhand.

Hier das Einzel-Tableau in Eastbourne

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Donnerstag
25.06.2026, 21:20 Uhr
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