ATP Eastbourne: Altmaier verpasst Viertelfinaleinzug - Aufgabe nach schmerzhaftem Sturz

Daniel Altmaier verpasst das Viertelfinale in Eastbourne. Gegen den Belgier Zizou Bergs musste er nach einem Sturz beim Stand von 3:6, 2:3 aufgeben.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.06.2026, 16:34 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier

Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Eastbourne einen weiteren Erfolg schmerzhaft verpasst. Der Kempener, der in Halle/Westfalen zuletzt das Halbfinale erreicht hatte, musste gegen den Belgier Zizou Bergs nach einem Ausrutscher beim Stand von 3:6, 2:3 verletzungsbedingt aufgeben. Seinen nächsten Auftritt will Altmaier beim Klassiker in Wimbledon haben, der am Montag beginnt.

Nachdem Altmaier das Gleichgewicht verlor, wurde er auf dem Boden liegend behandelt. Die Ärzte untersuchten während der medizinischen Unterbrechung das Knie und die Hüfte des drittbesten deutschen Tennisprofis. Kurz danach gab er auf.

Rückschlag für Altmaier

Zuletzt hatte sich der 27-Jährige auf Rasen erfolgreich präsentiert. Die Zusammenarbeit mit Dustin Brown, den Altmaier für die Rasensaison in sein Team geholt hat, trug erste Früchte. In der Weltrangliste rückte er nach den erfolgreichen Auftritten vor heimischem Publikum in Halle auf Platz 59 vor.

In Eastbourne ließ Altmaier als einziger deutscher Teilnehmer gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic einen Auftakterfolg folgen. Gegen Bergs kam er mit seinem Spiel allerdings nicht durch und erlebte dann ein bitteres Ende.

Hier das Einzeltableau der Herren in Eastbourne