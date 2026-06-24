Jannik Sinner: "Ich bin körperlich an einem sehr guten Punkt"

Jannik Sinner hat sein sensationelles Aus bei den French Open offenbar gut verdaut. Am Montag beginnt für den Weltranglistenersten in Wimbledon die Mission Titelverteidigung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.06.2026, 01:24 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner bereitet sich auf Wimbledon vor

Wenige Tage vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) hat Jannik Sinner ein positives Update über seinen aktuellen Gesundheitszustand gegeben. “Ich fühle mich gut. Wir haben in den vergangenen Wochen viel gearbeitet, deshalb bin ich körperlich an einem sehr guten Punkt", sagte der Weltranglistenerste in einem Interview mit dem Magazin “Vogue”.

Sinner hatte bei den French Open gegen Juan Manuel Cerundolo völlig überraschend in Runde zwei verloren und dabei sichtbar mit körperlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Der 24-Jährige unterzog sich anschließend einigen Tests in Mailand, die laut italienischen Medienberichten keine Auffälligkeiten ergaben.

Nach seinem Aus in Paris legte Sinner eine einwöchige Trainingspause ein, nun fühlt er sich offenbar bereit für die Titelverteidigung in Wimbledon. “Ich habe in den letzten Monaten viel gespielt. Daher war eine gute Trainingsphase wirklich notwendig, damit mein Körper wieder stärker wird – und ich habe mich gut erholt”, meinte der Südtiroler. Auch mental gehe es ihm sehr gut.

Sinner 2026 ohne Vorbereitungsturnier auf Rasen

Sinner bestritt in diesem Jahr kein Vorbereitungsturnier auf Rasen und wird seinen ersten Härtetest auf dem Grün demnach erst am Montag in seiner Auftaktpartie in Wimbledon bekommen. Heute wird der vierfache Grand-Slam-Gewinner im Hurlingham Club eine Exhibition-Partie gegen Cameron Norrie bestreiten.

Sinner ist in Wimbledon der große Favorit auf den Titel. Zusätzlichen Druck aufgrund seines Premierentriumphs im Vorjahr verspüre er nicht, so der Italiener: “Ich sage immer, dass es nicht zu verteidigen gibt – ich werde angreifen, hoffentlich gelingt das.” Fix ist, dass Sinner auch nach Wimbledon noch die Nummer eins der Welt sein wird.