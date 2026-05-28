French Open 2026: Sinner bricht gegen Cerundolo komplett ein

Drama bei den French Open 2026 beim Zweitrunden-Match von Jannik Sinner. Nachdem der Südtiroler seinen Gegner Juan Manuel Cerundolo aus Argentinier komplett beherrschte, bekam er bei 2:0-Satz- und Doppelbreak-Führung starke Probleme am Oberschenkel und musste die Begegnung körperlich völlig gezeichnet noch in fünf Sätzen abgeben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 16:09 Uhr

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© Getty Images Nach haushohem Vorsprung brach Jannik Sinner in Paris gegen Juan Manuel Cerundolo körperlich komplett ein und musste sich in fünf Sätzen geschlagen geben.

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Viel eindeutiger konnte die Favoritenrolle vor der Zweitrunden-Begegnung in Roland Garros zwischen dem Weltranglistenersten Jannik Sinner und Juan Manuel Cerundolo kaum sein, schließlich scheint der Südtiroler aktuell beinahe unschlagbar zu sein. Zudem konnte er das bislang einzige Aufeinandertreffen mit dem Argentinier im Vorfeld 2023 in Wimbledon glatt in drei Sätzen für sich entscheiden.

Und vom Start weg überrollte Sinner seinen Gegner. Nach einer schnellen 3:0-Führung des 24-Jährigen fand sein gleichaltriger Gegner etwas besser seinen Rhythmus bei eigenem Aufschlag, konnte aber den Break-Rückstand bis zum Satzende nicht mehr wettmachen.

Im weiteren Verlauf nahm die Dominanz von Sinner weiter zu und stellte seinen Gegner damit vor unlösbare Aufgaben. Jeweils zweimal konnte der Top-Favorit Cerundolo in den Sätzen zwei und drei den Aufschlag abnehmen. Gegen Ende des dritten Durchgangs fasste sich der vierfache Grand-Slam-Champion aber auf einmal öfters an den Oberschenkel, beging haarsträubende Fehler und musste beim Stand von 5:2 seinen Aufschlag ohne Punktgewinn abgeben. Auch bei 5:4 wirkte er komplett angeschlagen und lag nach 15 in Folge verlorener Punkte mit 0:40 im Hintertreffen, ehe er nach dem Physio verlangte.

Nach einer Behandlungspause in der Kabine musste Sinner gleich den ersten Ballwechsel abgeben und das 5:5 hinnehmen. Auch in den nächsten beiden Spielen hatte Cerundolo leichtes Spiel und sicherte sich mit einem Vorhand-Passierschlag nach einem inkonsequenten Smash von Sinner den dritten Durchgang. Auch im vierten Satz konnte Sinner nur noch Standtennis spielen und versuchte die Ballwechsel ultimativ kurz zu halten, was nicht von Erfolg gekrönt war und zum Satzgleichstand führte.

Auch im fünften Durchgang war die Bewegungsfähigkeit von Sinner weiterhin stark beeinträchtigt, wodurch der 29-fache Tour-Titelträger nur noch punktuelle Highlights setzen konnte, die Partie aber seinem Gegner überlassen musste. Mit einem Vorhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld nach einem zu lang geratenen Stopp von Sinner besiegelte Cerundolo den finalen 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1-Erfolg nach 3:36 Stunden.

In der dritten Runde bekommt es der Weltranglisten-56. entweder mit dem Tschechen Vit Kopriva oder dem spanischen Youngster Martin Landaluce zu tun.

Hier das Einzel-Tableau aus Roland Garros