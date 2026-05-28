French Open 2026 live: Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der zweiten Runde der French Open 2026 auf Juan Manuel Cerundolo. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im Tv bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2026, 17:46 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Juan Manuel Cerundolo reffen heute das zweite Mal aufeinander

Es wird die zweite Begegnung zwischen Sinner und Cerundolo werden, die erste hat der Weltranglisten-Erste 2023 in Wimbledon sicher mit 6:2, 6:2 und 6:2 gewonnen.

Und natürlich ist Jannik Sinner auch im heutigen Treffen der große Favorit. Zumal er gegen Linkshänder ohnehin besonders viel Freude hat.

Sinner vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Juan Martin Cerundolo gibt es ab 12 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On (in Österreich).

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros