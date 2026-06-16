Zverevs French-Open-Sieg mit tollen Quoten bei Eurosport, Nitro und RTL

Der French-Open-Sieg von Alexander Zverev hat in Deutschland gleich drei TV-Sender glücklich gemacht - vor allem Eurosport. In den USA hingegen verzeichnete man recht maue Quoten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.06.2026, 20:51 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev

Mit Eurosport, Nitro und RTL hatten gleich drei TV-Sender am vorvergangenen Sonntag Grund zur Freude: Allesamt zeigten das French-Open-Finale zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli - alle mit Erfolg.

Moment, RTL und Nitro brachten auch Tennis? Jep - während die klassischen Tennisfans wohl durchweg Eurosport geschaut haben, hatte man bei RTL Deutschland kurzfristig das Finale sublizenziert. Warum man es dann auf beiden Sendern zeigte? Weil RTL zunächst der Formel 1 den Vorrang gab und erst nach Rennende ins Paris-Geschehen einstieg.

Bei Nitro sahen laut Branchendienst DWDL zwischen 15:12 Uhr und 16:37 Uhr im Schnitt 0,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, im weiteren Verlauf bis 19:47 Uhr dann 0,73 Millionen. Was beim Gesamtpublikum für einen Marktanteil von 4,1 und 4,9 Prozent sorgte - für den kleinen Sender eine starke Quote. Zumal in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen erst 5,2, dann 7,1 Prozent dabei waren.

RTL stieg ab 17:50 Uhr ein, 1.65 Millionen Menschen sahen bis 20.15 Uhr zu - 9,5 Prozent der Gesamtzuschauer und tolle 13,7 Prozent bei den 14-49-Jährigen.

Eurosport feiert besten Tag der Sendergeschichte

Eurosport hingegen holte indes noch stärkere Quoten: 2,087 Millionen Tennisfans waren ab 15:19 Uhr dabei, was einem überragenden Marktanteil von 14,7 Prozent entsprach. Bei den 14-49-Jährigen waren es 17,7 Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil von 6,9 feierte man dabei den erfolgreichsten Tag der Sendergeschichte.

Zverev-Finale in den USA eher mau

In den USA hingegen musste man im Vergleich zum Vorjahr Abstriche machen. Zum zweiten Mal übertrug hier TNT, nur 1,3 Millionen Zuseher schauten das Zverev-Cobolli-Finale. Und damit so wenige Tennisfans wie noch nie in den vergangenen 20 Jahren. Das epische 2025-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner hatten noch 1,756 Millionen Menschen verfolgt.

Auch bei den Damen lief es unschön. Den Sieg von Mirra Andreeva über Maja Chwalinska sahen 0,826 Millionen Fans. Den Sieg von Coco Gauff in 2025 hatten noch 1,469 Millionen verfolgt. Insgesamt hatte man sich über die 15 Tage aber im ähnlichen Bereich befunden wie im Vorjahr.