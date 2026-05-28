Trotz lauter Fans: Struff scheidet aus

Jan-Lennard Struff ist bei den French Open trotz des lautstarken Supports seiner Anhänger in der zweiten Runde ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 13:56 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Nach zwei ausgeglichenen Sätzen musste sich Jan-Lennard Struff in Paris in seinem Zweirunden-Match dennoch in drei Durchgängen geschlagen geben.

Der 36 Jahre alte Warsteiner verlor am Donnerstag sein Match gegen den portugiesischen Qualifikanten Jaime Faria 5:7, 6:7 (1:7), 2:6 und verpasste den Einzug in die Runde der letzten 32.

Struff hatte zum Auftakt noch für eine Überraschung mit einem Sieg gegen den Weltranglistenzehnten Alexander Bublik gesorgt. Nach diesem Erfolg war der deutsche Routinier mit Rückenwind in die Partie gegen Faria gegangen, tat sich aber schwer.

Der Weltranglisten-80., der ohne große Resultate aus den vergangenen Wochen nach Paris gereist war, konnte in den ersten beiden Sätzen jeweils ein Break Vorsprung nicht behaupten. Faria leistete sich nur wenige vermeidbare Fehler und hielt stets den Druck hoch - aus dem sich Struff letztlich nicht befreien konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Roland Garros