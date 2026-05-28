French Open 2026: Gauff in Autounfall verwickelt - Crash auf dem Weg nach Roland Garros

Titelverteidigerin Coco Gauff hat vor ihrem Erstrundenmatch bei den French Open unfreiwillig für Aufregung gesorgt. Die US-Amerikanerin war auf dem Weg zur Anlage in einen Verkehrsunfall verwickelt.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 27.05.2026, 23:08 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff nach ihrem Unfall

Eigentlich wollte Coco Gauff am Dienstag ganz normal zum Stade Roland Garros fahren, um ihr Erstrundenmatch gegen Taylor Townsend zu bestreiten. Stattdessen endete die Anreise aber abrupt mit einem kleinen Unfall. Wie Gauff nach ihrem Auftaktsieg verriet, habe die Polizei ihrem Fahrer signalisiert weiterzufahren, obwohl eine Absperrung noch nicht vollständig geöffnet gewesen sei.

Die Folge: Das Fahrzeug krachte gegen die Schranke. „Man hat den Aufprall gespürt“, erzählte Gauff später. Das Getränk, das sie gerade in der Hand hielt, verteilte sich dabei im gesamten Wagen. Das Fahrzeug war nach dem Aufprall nicht mehr fahrtüchtig.

Improvisation vor dem Match

Die Weltranglisten-Zweite musste improvisieren. Statt komfortabel im Turnierauto weiterzufahren, stieg Gauff kurzerhand in ein Taxi um, um rechtzeitig auf die Anlage zu kommen. Große Panik entstand offenbar nicht, dennoch sorgte der Zwischenfall kurz vor Matchbeginn für zusätzliche Hektik.

Gauff nahm die Szene später mit Humor. Sie hoffe nun einfach, dass das ihr „schlechtes Karma“ für das Turnier bereits gewesen sei und der Rest der Woche ruhiger verlaufe.

Auf dem Platz eiskalt

Vom Chaos auf der Straße war auf dem Court jedenfalls nichts mehr zu sehen. Gegen Landsfrau Taylor Townsend präsentierte sich Gauff stabil und konzentriert. Die French-Open-Siegerin von 2025 gewann in zwei Sätzen und zog souverän in die nächste Runde ein.