French Open 2026, Tag 5: Big Foe, Hubi und ein abendlicher Franzose

Tag 5 der French Open 2026 steht an. Und trotz des Fehlens einiger großer Namen wird es natürlich dennoch gutes Tennis geben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2026, 20:21 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Die Sonne wird über dem Stade Roland-Garros auch am Donnerstag strahlen

Match des Tages: Frances Tiafoe vs. Hubert Hurkacz, 2. Match nach 11 Uhr auf Court 14

Das ist doch ein richtig schönes Match, in dem auch Emotionen zu erwarten sind. Hubi neigt ja eher zum gepflegten Jammern, Big Foe hat die ganze Klaviatur zwischen ganz weit oben und unterirdisch drauf. Die Ausgangslage? Tiafoe führt im Head-to-Head mit 4:3, auf Sand haben die beiden noch nie gegeneinander gespielt.

Die Nachtvögel: Arthur Rinderknech vs. Matteo Berrettini

Nurt noch einmal zur Erinnerung: Die Night Session in Roland-Garros dient in erster Linie dazu, den Fans vor Ort eine ansprechende Partie zu bieten. Und die Abonnenten eines Streaming-Dienstes in Frankreich zu befriedigen. Da muss man sich nun wirklich nicht darüber echauffieren, dass diesmal die Nummer 22 in Arthur Rinderknech auf den nicht gesetzten Matteo Berrettini trifft. Und außerdem: Alle lieben Matteo. Auch und vor allem an einem Donnerstagabend!

Upset-Alert: Emma Navarro vs. Iva Jozic (17), ab 11 Uhr auf Court 14

Ja, das ist heute in bisschen mau. Zumal es ja schon in der Runde davor in der oberen Tableau-Hälfte ein paar Mit-FavoritInnen aufpapierlt hat. Jessica Pegula etwa. Oder Daniil Medvedev. Spannend wird die Partie zwischen Jozic, einer der Aufsteigerinnen, und Navarro, einer der Absteigerinnen, aber wohl doch. Denn Navarro hat mit dem Turniersieg in Strasbourg wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben.

Die deutschsprachige Komponente: Grabher, Potapova, Struffi um die dritte Runde

Jan-Lennard Struff eröffnet den Court 12 um 11 Uhr gegen Jaume Faria, da sollten die Chancen ganz gut stehen. Julia Grabher muss gegen Amanda Anisimova ran, im zweiten Match im Suzanne-Lenglen. Und Anastasia Potapova ist im Treffen mit Katie Boulter (4. Match auf Court 6) doch sehr solide Favoritin.

Hier der Spielplan für den Donnerstag

Hier das Tableau der Männer

Hier das Tableau der Frauen



