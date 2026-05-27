French Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Tomas Machac

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der French Open 2026 auf Tomas Machac. Das Match gibt es ab 20:15 live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 21:56 Uhr

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Es wird das zweite Aufeianndertreffen von Zverev und Machac werden, das bislang einzige gab es im Rahmen der Olympischen Spiele 2024 eben hier im Stade Roland-Garros. Vor knapp zwei Jahren ging Zverev als Sieger vom Platz.

Und auch diesmal ist Zverev Favorit. Vor allem auch deshalb, weil er ganz sicher der fittere Spieler ist. Wobei es Machac in dieser Hinsicht hilft, dass die Partie erst abends ausgetragen wird.

Sinner vs. Machac - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tomas Machac gibt es ab 20:15 live im TV bei Eurosport und im Livestream bei HBO Max.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros