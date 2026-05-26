French Open 2026 live: Jannik Sinner vs. Clement Tabur im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der ersten Runde der French Open 2026 auf Clement Tabur. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 06:56 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner ist der Topfavorit auf den Titel

Topfavorit Jannik Sinner steigt bei den French Open 2026 am Dienstag in der Night Session ein. Der Weltranglistenerste, der im Vorfeld des zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres alle drei 1000er-Events auf Sand gewann, trifft in der ersten Runde auf Lokalmatador Clement Tabur.

Der 26-jährige Franzose liegt in der Weltrangliste auf Position 171 und wurde von den Veranstaltern mit einer Wildcard ausgestattet. Sinner und Tabur haben noch nie gegeneinander gespielt.

Sinner vs. Tabur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Clement Tabur gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei HBO Max.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros