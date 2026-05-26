French Open 2026 live: Jannik Sinner vs. Clement Tabur im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner trifft in der ersten Runde der French Open 2026 auf Clement Tabur. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 06:56 Uhr
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Topfavorit Jannik Sinner steigt bei den French Open 2026 am Dienstag in der Night Session ein. Der Weltranglistenerste, der im Vorfeld des zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres alle drei 1000er-Events auf Sand gewann, trifft in der ersten Runde auf Lokalmatador Clement Tabur.
Der 26-jährige Franzose liegt in der Weltrangliste auf Position 171 und wurde von den Veranstaltern mit einer Wildcard ausgestattet. Sinner und Tabur haben noch nie gegeneinander gespielt.
Sinner vs. Tabur - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jannik Sinner und Clement Tabur gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei HBO Max.
Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros