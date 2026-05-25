French Open 2026: Hugo Gaston verabschiedet Gael Monfils aus Roland-Garros

Gael Monfils hat sich am Montag gebührend von den French Open verabschiedet. Beinahe wäre dem 39-Jährigen gegen Hugo Gaston ein großes Comeback gelungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 00:00 Uhr

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© Getty Images Gael Monfils verlor in fünf Sätzen

Gael Monfils hat am Montagabend sein letztes Match bei den French Open bestritten. Der 39-jährige Franzose, der seine Karriere nach der Saison beenden wird und dementsprechend zum letzten Mal in Roland-Garros aufschlug, verlor seine Auftaktpartie gegen Landsmann Hugo Gaston nach großem Kampf mit 2:6, 3:6, 6:3, 6:2 und 0:6.

Nach zwei glatten Sätzen drehte Monfils Mitte des dritten Satzes auf. Vor den Augen seiner Frau Elina Svitolina, die wenige Stunden zuvor mit viel Mühe die zweite Runde erreicht hatte, hob der Publikumsliebling sein Energielevel an und erzwang - ohne große Gegenwehr seines Gegners - einen fünften Satz.

Monfils geht die Kraft aus

In diesem wusste sich Gaston, der zuvor mit kleinen körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, erneut zu steigern. Monfils baute hingegen ab und hatte nicht mehr die nötige Kraft, um sein bemerkenswertes Comeback zu veredeln. Nach 3:22 Stunden Spielzeit verwandelte Gaston seinen zweiten Matchball.

Damit endete Monfils' Reise bei seinen letzten French Open in der ersten Runde. Der Franzose, der 2008 am Bois de Boulogne das Halbfinale erreicht hatte, wurde im Anschluss an das Match selbstredend gebührend verabschiedet. Unterdessen trifft Gaston in Runde zwei auf Francisco Cerundolo.

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