French Open 2026: Svitolina startet mit Achterbahn-Sieg, Rybakina souverän

Zum Auftakt der French Open 2026 erwischte die ukrainische Rom-Siegerin Elena Svitolina einen kleinen Fehlstart, konnte aber die Partie gegen die Ungarin Anna Bondar nach hartem Kampf noch in drei Sätzen für sich entscheiden. Problemlos marschierte dagegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Elena Rybakina aus Kasachstan in die zweite Runde.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.05.2026, 16:41 Uhr

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© Getty Images In ihrem Auftakt-Match in Paris musste Elena Svitolina hart für ihren Sieg kämpfen.

Auch mit dem Momentum des 1000er-Titels in Rom im Rücken war für Elina Svitolina in der Auftakt-Runde der French Open 2026 Vorsicht geboten, schließlich hatte sie gegen die Ungarin Anna Bondar in den vorherigen Partien eine ausgeglichenen 2:2-Bilanz zu bieten. Und die 28-jährige Bondar zeigte sich zu Beginn mehr als konkurrenzfähig und konnte den ersten Durchgang für sich entscheiden. Im weiteren Verlauf fand Svitolina aber immer besser zu ihrem konsequenten Grundlinienspiel und übernahm immer mehr das Zepter in der Partie. Nach fünf gewonnenen Spielen in Folge schaffte die 31-jährige den schnellen Satzausgleich.

Auch im Entscheidungs-Durchgang waren noch einmal die Comeback-Qualitäten der Weltranglisten-7. gefragt. Nach einem 1:3-Rückstand brachte sich Svitolina mit vier Spielgewinnen hintereinander wieder in eine gute Ausgangsposition, konnte das Match aber beim Stand von 5:4 nicht ausservieren und musste ihr Service sogar ohne Punktgewinn abgeben. Im entscheidenden Match-Tiebreak hatte die ehemalige Nr. 3 der Welt mit all ihren Emotionen das Momentum wieder auf ihrer Seite, dominierte diesen von Beginn an und besiegelte mit einem unerreichbaren Rückhand-Volley-Stopp den 3:6, 6:1, 7:6 (3)-Erfolg nach 2:26 Stunden.

Rybakina ohne Probleme

Mit einem deutlichen Statement ist die an Nr. 2 gesetzte Elena Rybakina ins Turnier gestartet. Nachdem ihre Gegnerin Veronika Erjavec zum Start ein souveränen Aufschlagspiel zeigen konnte, übernahm die Kasachin mit ihren druckvollen Schlägen komplett die Zügel in der Partie und triumphierte nach 76 Minuten mit 6:2, 6:2. In Runde 2 sieht sich die zweifache Grand-Slam-Siegerin der Ukrainerin Yuliia Starodubtseva gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Paris