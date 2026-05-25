French Open 2026: Swiatek und Paolini cruisen in Runde 2

In jeweils zwei Sätzen meisterten die vierfache French-Open-Championesse Iga Swiatek und die ehemalige Finalistin Jasmine Paolini ihre Auftakthürden in Roland Garros. Während die Polin gegen die australische Wildcard-Spielerin Emerson Jones durchwegs dominierte, musste sich die Italienerin gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska im ersten Satz mehr strecken. Ausgeschieden ist dagegen die chinesische Olympiasiegerin Qinwen Zheng.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.05.2026, 13:30 Uhr

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© Getty Images Mit einem schnellen Aufgalopp startete Iga Swiatek bei den French Open 2026.

Der Court Philippe-Chatrier sollte es natürlich für die vierfache Siegerin Iga Swiatek zum Auftakt der French Open sein. Gegen die australische Wildcard-Spielerin Emerson Jones ließ die Polin von Beginn an keinerlei Zweifel aufkommen, wer die Arena als Siegerin verlassen sollte. In beiden Durchgängen konnte sich die Weltranglisten-3. jeweils das erste Aufschlagspiel ihrer 17-jährigen Gegnerin sichern und dominierte die Partie beinahe nach Belieben. Mit ihrem zweiten Matchball besiegelte die sechsfache Grand-Slam-Championesse den 6:1, 6:2-Erfolg nach knapp einer Stunde und sieht sich in der zweiten Runde der Tschechin Sara Bejlek gegenüber, die zum Auftakt die US-Amerikanerin Sloane Stephens bezwingen konnte.

Paolini kämpft sich rein

Deutlich mehr Mühe hatte Jasmine Paolini in ihrer Auftakt-Partie im ersten Durchgang gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska. Nach einem frühen Break musste die Italienerin nach einer 3:1-Führung vier Spiele in Folge abgeben, fand dann aber immer besser zu ihrem sicheren Spiel und drehte nicht nur den ersten Satz, sondern war auch im zweiten Akt nach einer schnellen 3:0-Führung nicht mehr zu stoppen. Mit ihrem ersten Matchball besiegelte die Finalistin von 2024 den 7:5, 6:3-Erfolg nach 1:41 Stunden. In der zweiten Runde bekommt es die 30-Jährige mit der Argentinierin Solana Sierra zu tun, die gestern die Britin Emma Raducanu in zwei Sätzen ausschalten konnte.

Olympiasiegerin Zheng raus, Kasatkina weiter

Weiterhin nicht in Fahrt kommt die Olympiasiegerin Qinwen Zheng nach ihrer langen Verletzungspause auch an ihrer ehemaligen Erfolgsstätte. Gegen die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska kam die Chinesin mit einem frühen Aufschlagverlust auf die Verliererstraße und musste sich nach 91 Minuten mit 4:6, 0:6 geschlagen geben. Den Sprung in die zweite Runde schaffte dagegen die Halbfinalistin von 2022. Gegen die Türkin Zeynep Sonez musste die Neo-Australierin Daria Kasatkina jeweils einen frühen Rückstand ausbügeln ehe sie nach 1:40 Stunden mit 6:4, 6:4 triumphieren konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Paris