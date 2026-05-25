French Open 2026: Das war’s! Stan Wawrinka verabschiedet sich aus Paris

Stan Wawrinka hat in der ersten Runde der French Open gegen Jesper de Jong mit 3:6, 6:3, 3:6 und 4:6 verloren. Es war das letzte Match des großen Schweizers und Champions von 2015 im Stade Roland-Garros.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.05.2026, 16:19 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Stan Wawinka - allerdings aus dem Jahr 2015

Es ist ja das Jahr der großen Abschiede in Roland-Garros. Gael Monfils könnte heute Abend sein allerletztes Match im Stade Roland-Garros bestreiten, das in Paris aufliegende Tagesprogramm hat schon mal sicherheitshalber das Konterfei des Lokalhelden auf dem Titel platziert. Bei Novak Djokovic weiß man ja auch nie, schon im vergangenen Jahr hatte der serbische Großmeister nach der Halbfinal-Niederlage gegen Jannik Sinner gemeint, dass dies sein allerletzter Auftritt bei den French Open gewesen sein könnte.

Und da ist dann natürlich noch Stan Wawrinka, der Champion von 2015, der damals mit einer der prägnantesten Hosen der jüngeren Tennisgeschichte im Endspiel gegen Djokovic gewinnen konnte. Wawrinka hätte eigentlich gegen Arthur Fils antreten sollen, der Franzose musste aber passen. Dieses Match hätte in jedem Fall das Potenzial für eine Night Session auf dem Court Philippe-Chatrier gehabt.

Das Publikum gibt alles - und Wawrinka gibt alles zurück

Gegen Lucky Loser Jesper de Jong wurde Wawrinka auf den Court Simonne-Mathieu verpflanzt, auch keine schlechte Location. Wenn auch von der Kapazität her nicht groß genug für den Ansturm der Fans, die dann aber eben geduldig vor dem Stadion Schlange standen.

Wer es auf die Tribünen geschafft hatte, sah einen dreimaligen Major-Champion, der sich mit der Wahl der Hose an seinen größten Triumph eben hier leicht annäherte. Und einen Jesper de Jong, der natürlich wusste, dass er nach dem Rückzug von Fils tatsächlich eine richtig gute Chance zum Einzug in Runde zwei bekommen hatte. Denn so schön das Spiel von Wawrinka immer noch anzusehen ist: Fehler sind dabei längst mit eingepreist.

De Jong holte sich also den ersten Satz mit 6:3, der zweite ging mit demselben Resultat an Wawrinka. Danach war es ein Kampf ums sportliche Überleben, das Stan Wawrinka aber auch in vollen Zügen genoß. Die Fans gaben alles, Wawrinka gab alles zurück - am Ende entschied das Break zum 5:4 im vierten Satz aber zugunsten von Jesper de Jong. Obwohl sich Wawrinka nach exakt drei Stunden Spielzeit noch einmal eine Chance zum Comeback erarbeiten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Paris



