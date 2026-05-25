French Open 2026: Carreno Busta schlägt Lehecka, de Minaur und Jodar souverän

In der Auftakt-Runde der French Open 2026 hat der Spanier Pablo Carreno Busta für eine Überraschung gesorgt, indem er den an Nr. 12 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka in drei Sätzen bezwingen konnte. Ebenfalls souverän in drei Durchgängen marschierten der Australier Alex de Minaur und der spanische Youngster Rafael Jodar in die zweite Runde.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.05.2026, 14:44 Uhr

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© Getty Images In der Auftakt-Runde der French Open sorgte Pablo Carreno Basta mit seinem Sieg gegen Jiri Lehecka für eine Überraschung.

Der Spanier Pablo Carreno Busta knüpft nach seiner langwierigen Pause aufgrund einer Ellbogen-OP langsam wieder an seine erfolgreichen Zeiten an. In seiner Auftakt-Runde bei den French Open 2026 sah sich der ehemalige Weltranglisten-10. dem an Position 12 geführten Tschechen Jiri Lehecka gegenüber und zeigte eine durchwegs starke Leistung. Nach knapp zwei Stunden triumphierte der 34-Jährige 6:3, 7:6 (3), 6:3.

Einen souveränen Auftritt zeigte der an Nr. 8 gesetzte Alex de Minaur. In seiner Auftakt-Partie gegen den britischen Qualifikanten Toby Samuel hatte der Australier nur zu Beginn des zweiten Durchgangs in Form eines frühen Break-Rückstands etwas Mühe, konnte aber auch diesen noch zu seinen Gunsten entscheiden und sich final mit 6:4, 6:4, 6:2 durchsetzen. In Runde 2 trifft de Minaur auf den Belgier Alexander Blockx.

Ebenfalls ohne Satzverlust startete der spanische Newcomer Rafael Jodar ins Turnier. Gegen den Hamburg-Halbfinalisten Aleksandar Kovacevic dominierte der 19-Jährige die Partie komplett und fand nur im letzten Durchgang etwas mehr Gegenwehr vor. Mit seinem ersten Matchball besiegelte der Weltranglisten-29. den glatten 6:1, 6:0, 6:4-Erfolg nach 94 Minuten und trifft in der zweiten Runde auf den Australier James Duckworth.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus Paris