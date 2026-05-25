French Open 2026, Tag 2: Kein Sinner, keine Sabalenka

Der zweite Tag der French Open 2026 bringt einige spannende Matches. Aber och nicht den ersten Auftritt der beiden Branchenprimi.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2026, 08:19 Uhr

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© Getty Images Auf geht´s in den zweiten Tag der French Open 2026

Match des Tages: ,Tiantsoa Rakotomanga Rajaona vs. Amanda Anisimova, 3. Match nach 11 Uhr auf Court Suzanne-Lenglen

Da wäre zunächst einmal die Vorfreude darauf, wie die Schiedsperson den Namen der Französin an das Publikum weitergibt. Und dann herrscht schon eine gewisse Spannung, wie sich Amanda Anisimova nach längerer Pause präsentiert. In Rom wollte die Amerikanerin ja eigentlich starten, zog dann in letzter Sekunde zurück.

Die Nachtvögel: Gael Monfils vs. Hugo Gaston

Darauf hätte man natürlich kommen können, dass Gael noch einmal die Primtime-Bühne bekommt. Und das mit gar nicht mal so schlechten Aussichten. Die Frage ist: Wie gut in Form ist Monfils körperlich noch? Denn in den letzten Wochen hat er nicht besonders viel Tennis gespielt.

Upset-Alert: Ignacio Buse vs. Andrey Rublev (11), 3. Match nach 11 Uhr auf Court 7

Nur zwei Tage nach seinem größten Karriere-Triumph in Hamburg muss Buse also schon Wieder ran. Ohne diese für den Peruaner erfreulichen und zugleich schwierigen Umstände wäre uns der Tipp auf eine Überraschung ein bisschen leichter gefallen. Aber Rublo ist ja doch öfter für einen schlechten Tag zu haben.

Die deutschsprachige Komponente: Volles Programm auch am zweiten Tag

Jurij Rodionov darf auf dem Court Suzanne-Lenglen gleich um 11 Uhr gegen Arthur Rinderknech ran, Julia Grabher in der zweiten Partie auf Court 7 gegen Rebecca Sramkova. Und Anastasia Potapova spielt gegen Maya Joint das zweite Match auf Court 13. Aus deutscher Sicht spielt Tatjana Maria auf Court 14 gegen Elise Mertens die zweite Partie, Eva Lys darf gegen Petra Marcinko auf Court 5 ungefähr gleichzeitig ran, und Ella Seidel misst sich mit Jelena Ostapenko im dritten Match auf Court 6.

Hier das Spielplan für den Montag

Hier das Tableau der Männer

Hier das Tableau der Frauen



