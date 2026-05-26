French Open 2026: Altmaier verliert epischen Fünfsatzer gegen Auger-Aliassime

Daniel Altmaier unterlag in einem Krimi über 4:16 Stunden Spielzeit dem Weltranglistensechsten Felix Auger-Aliassime aus Kanada mit 6:4, 4:6, 6:4, 1:6, 6:7 (7:10)

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 23:29 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier am Dienstag in Roland-Garros

Hier das Match zum Nachlesen in unserem Live-Ticker

Es war ein Abend mit bitterem Ausgang für Daniel Altmaier. Im ersten Satz sah er noch klar wie der bessere Spieler aus. 6:4 lautete das Resultat. Felix Auger-Aliassime blieb aber stoisch und drehte das Match im zweiten Satz um. Diesmal behielt der Kanadier mit 6:4 die Oberhand.

Im dritten Satz schien es, als hätte sich Altmaier wieder besonnen. Mit solidem Aufschlag und geduldig-aggressiven Rallyes zwang er den Kanadier oft weit hinter die Grundlinie zurück und schlug mit 6:4 wie im ersten Satz zu.

Ein Krimi auf Augenhöhe

Doch das Drama nahm seinen Lauf. Während Altmaier im vierten Satz ein wenig an Konstanz verlor, gewann Auger-Aliassime diese seinerseits dazu. Das Pendel schwang wieder um und ohne großes Dagegenstemmen geriet Altmaier mit 1:6 ins Hintertreffen.

Im fünften Satz ließ Altmaier eine gute Chance aus. Er lag schon mit 4:1 vorne, konnte den Vorsprung aber nicht ins Ziel retten. Auger-Aliassime kämpfte sich auf 4:4 zurück und holte sich am Ende den Champions Tiebreak. "Altmaier fehlte das letzte Quäntchen Glück", meinte dazu Boris Becker.

Für Auger-Aliassime geht es nun gegen den Argentinier Roman Andres Burruchaga um den Einzug in die nächste Runde.

Hier das Einzeltableau der Herren in Paris