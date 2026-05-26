French Open 2026: Titeljagd gestartet - Sinner überzeugt gegen Tabur

Bei seinem ersten Auftritt in Paris lässt Jannik Sinner nichts anbrennen. Gegen die Nummer 171 der Welt, den Franzosen Clement Tabur, setzte er mit 6:1, 6:3, 6:4 ein klares Zeichen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 22:41 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner auf Titeljagd

Hier das Match zum Nachlesen im RE-Live-Ticker

Der erste Auftritt von Jannik Sinner bei den French Open war heiß erwartet worden. Große Spannung kam in dem Match gegen den 26-jährigen Franzosen Clement Tabur aber kaum auf. Am Ende gewann Sinner mit 6:1, 6:3, 6:4.

Der erste Satz ging nach nur einer halben Stunde klar mit 6:1 an Sinner. Es war zu jeder Zeit klar, wer der Chef am Platz ist. Tabur musste maximal riskieren, um mit Sinner mithalten zu können, produzierte damit aber zahlreiche Fehler.

Tabur kämpft, aber Sinner bleibt am Ball

Der zweite Satz gestaltete sich ähnlich wie der erste. Sinner führte schnell mit 4:1 und machte mehr als doppelt so viele Punkte wie Tabur. Der Franzose, der eine Wildcard erhalten hatte, kämpfte allerdings weiterhin um jeden Ball und verteidigte, was das Zeug hielt. Zwischendurch erhielt er im zweiten Satz immer wieder die Chance, sein Können aufblitzen zu lassen, zumindest wenn er es schaffte, die Grundlinie zu halten. Sinner entschied den Satz schließlich mit 6:3 für sich.

Im dritten Satz gelang Sinner erneut ein frühes Break zum 2:1. Die Quote beim ersten Aufschlag ging bei ihm allerdings erstaunlich zurück und der Satz präsentierte sich etwas härter umkämpft als die beiden vorigen. Tabur tat alles, was in seiner Macht stand, um Sinner Paroli zu bieten und wehrte sogar vier Matchbälle ab. Nach etwas mehr als zwei Stunden nutzte Sinner seinen fünften Matchball zum entscheidenden 6:4.

In der nächsten Runde trifft Sinner nun auf Juan Manuel Cerundolo, der zuvor in drei Sätzen Jacob Fearnley ausgeschaltet hatte.

Hier das Einzeltableau der Herren in Paris