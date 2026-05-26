French Open 2026: Medvedev blamiert sich, Tsitsipas weiter

Daniil Medvedev ist in der ersten Runde der French Open 2026 am Australier Adam Walton gescheitert.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 15:42 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev am Dienstag in Paris

Es dauerte keine Minute, da lag Daniil Medvedev nach einem Rutscher bereits erstmals auf seinem "Hass-Belag", anschließend wurde sein Nachmittag nicht viel besser. Der US-Open-Sieger von 2021 hat seiner unbefriedigenden Sandplatz-Karriere ein weiteres bitteres Kapitel hinzugefügt. In der ersten Runde von Paris flog er nach einer schwachen Leistung gegen den australischen Weltranglisten-97. Adam Walton ganz früh aus dem Turnier.

Medvedevs bestes Ergebnis bei den French Open bleibt nach dem 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6 in der Mittagshitze damit der Viertelfinaleinzug von 2021. Dabei hatte sich der Weltranglistenachte zuletzt auf Sand eigentlich gefangen. Nach einem peinlichen 0:6, 0:6 in Monte Carlo gegen den Italiener Matteo Berrettini erreichte er beim Masters in Rom sogar das Halbfinale.

Mit der Roten Asche wird sich Medvedev in seiner Laufbahn aber wohl nicht mehr anfreunden können. "Für mich ist es einfach nur schmutzig. Nach einer Sandsession kannst du deine Socken wegwerfen, das Auto wird nach dem Training dreckig. Ich mag es einfach nicht", hatte er einst über den ungeliebten Belag gesagt. Gegen Walton produzierte er viel zu viele Fehler, im letzten Aufschlagspiel spielten ihm dann auch noch die Nerven einen Streich.

"Es war ein Auf und Ab heute", freute sich Walton, der erstmals bei einem Major-Turnier in die zweite Runde einzog. "Ich bin wirklich zufrieden mit meiner Leistung."

Eine Runde weiter ist Stefanos Tsitsipas. Der Grieche profitierte beim Stand von 6:2 und 3:0 von der Aufgabe seines Gegners Alexandre Müller.