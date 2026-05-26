French Open: Moise Kouame debütiert grandios

Moise Kouame ist mit einem erstaunlich überzeugenden Drei-Satz-Erfolg gegen Marin Cilic in die zweite Runde der French Open 2026 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 14:09 Uhr

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Die Tribünen rund um den Court Simonne-Mathieu sind ja eine Zweiklassen-Angelegenheit: Der untere Rang ist jenen Fans vorbehalten, die tatsächlich Tickets für diesen Platz bezahlt haben. Oben rum dürfen dagegen alle rein, die mit dem Ground Pass unterwegs sind. Weshalb es am Dienstagvormittag auch keine Überraschung ist, dass bereits eine Viertelstunde vor Spielbeginn zwischen Moise Kouame und Marin Cilic im Oberrang kein Platz mehr frei ist.

Was nur bedingt mit dem ersten Auftritt des dreimaligen Grand-Slam-Finalisten und US-Open-Champions von 2014 aus Kroatien hat. Nein, die Aufmerksamkeit gebührt nur dem gerade erst 17 Jahre alt gewordenen Lokalmatador, der buchstäblich jüngsten Hoffnung darauf, dass die seit 1983 anhaltende Titelflaute bei den Männern endlich ihr Ende findet.

Fils noch auf dem Titel des Tennis-Magazins

Der schon etwas renommiertere Kandidat dafür wäre ja Arthur Fils gewesen. Der aber kann bekanntlich nicht starten. Was auch deshalb bitter ist, weil das französische Tennis-Magazin Fils auf seinen Titel gehievt hat. Mit dem zarten Hinweis, dass der gute Arthur nun endlich so weit wäre …

Nun, gut.

Moise Kouame zählt (noch) nicht zum engeren Favoritenkreis, von der Athletik her könnte der Teenager indes schon mit den Branchengrößen mithalten. Die Spielanlage ist aber doch anders als jene von Arthur Fils: nämlich deutlich defensiver. Was zumindest gegen Marin Cilic nicht so schlimm ist, denn trotz seiner vielen Jahre auf der Tour ist Cilic immer noch per Sie mit dem Spiel am Netz.

Der erste Satz der beiden gerät dann schon zum Marathon, als der französische Verbandspräsident Gilles Moretton zu Beginn des Tiebreaks zu seinem Sitzplatz spurtet, ist schon mehr als eine Stunde gespielt. Moise Kouame legt vor.

Kouame mit ordentlichen Aussichten

Ein paar Stunden vor diesen beiden hatte Casper Ruud an Ort und Stelle ja die ärgsten Probleme mit der Hitze gehabt, der dritte Tag der French Open 2026 fällt nicht wesentlich kühler aus als der zweite. Dass dies letztlich dem deutlich jüngeren Spieler in die Karten spielen könnte, bestätigt sich im weiteren Verlauf des Matches. Den gestaltet Moise Kouame nämlich erstaunlich sicher mit 6:2 und 6.1 für sich.

Die weiteren Aussichten? Nicht so wichtig. Aber auch nicht unmöglich. Es geht entweder gegen Cameron Norrie oder Adolfo Daniel Vallejo. Was nach dem Matchball gegen Marin Cilic aber erst einmal nebensächlich war.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



