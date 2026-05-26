French Open 2026, Tag 3: (Mindestens ein) Clash der Generationen

Der dritte Tag der French Open 2026 bringt endlich die erste Runde zu ihrem Ende. Und die ersten Auftritte von Aryna Sabalenka und Jannik Sinner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.05.2026, 15:42 Uhr

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Die Liegestühle im Stade Roland-Garros werden auch heute wieder, Achtung, heiß begehrt sein

Match des Tages: Marin Cilic vs. Moise Kouame, 11 Uhr, Court Simonne-Mathieu

Marin Cilic spielt Tennis sicherlich nicht mehr des Geldes wegen auf der Profi-Tour mit, sondern weil er den Wettkampf liebt, den Sport an sich, wahrscheinlich auch die Atmosphäre, wenn sich die Branchengrößen bei einem Grand-Slam-Turnier treffen. Und an Stimmung wird es im Treffen mit dem sehr jungen Moise Kouame nicht mangeln. Wir sehen da dennoch die Generation Cilic im Vorteil. Denn wer das Trainingsmatch zwischen Kouame und Félix Auger-Aliassime am Samstag beobachtet hat, der musste feststellen: Die jugendliche Power des Franzosen muss erst noch letztgültig in eine Form gegossen werden.

Die Nachtvögel: Jannik Sinner und Clement Tabur

Ja, auch Jannik Sinner nimmt an den French Open 2026 teil! Dem großen Turnierfavoriten wurde aber der letztmögliche Slot für seine Auftaktpartie zugeteilt, die Night Session am Dienstag. Nichts deutet darauf hin, dass Sinner nicht schon deutlich vor Mitternacht wieder im Hotel sein wird. Aryna Sabalenka greift auch endlich ein. Das aber schon am Nachmittag gegen Jessica Bouzas Maneiro.

Upset-Alert: Laura Siegemund vs. Naomi Osaka (16), 2. Match nach 11 Uhr auf Court Suzanne-Lenglen

Zwei spannende Fragen vor diesem Match: Wie wird sich Naomi Osaka bei ihrem ersten Match bei den French Open 2026 modisch präsentieren? Ein paar Andeutungen, dass es wieder so extravagant wie in Australien oder bei den US Open werden könnte, gab es ja schon.Viel wichtiger aber aus Sicht der Japanerin? Wie wird sie mit den Aufgaben umgehen, die Laura Siegemund mit ihrer variablen Spielweise all ihren Gegnerinnen stellt?

Die deutschsprachige Komponente: Daniel, Struffi und Ofi mit den Upsets?

Daniel Altmaier hat ja gerade in Paris schon mehrmals gezeigt, dass er zu Großem fähig ist . Mit Siegen gegen Jannik Sinner oder Taylor Fritz. Mit Félix Auger-Aliassme wartet im vierten Match auf Suzanne-Lenglen nun die Nummer vier im Turnier 2026. Jan-Lennard Struff hat mit Alexander Bublik die Nummer neun serviert bekommen, die beiden bestreiten die dritte Partie auf Court 14. Und Sebastian Ofner muss sich im vierten Match auf Court 7 mit Luciano Darderi herumschlagen.

Hier das Spielplan für den Dienstag

Hier das Tableau der Männer

Hier das Tableau der Frauen

