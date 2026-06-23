ATP Eastbourne: Daniel Altmaier steht im Achtelfinale

Daniel Altmaier hat mit einem Zweisatzerfolg über Aleksandar Kovacevic das Achtelfinale des 250er-Turniers in Eastbourne erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 19:00 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier gewann in zwei Sätzen

Daniel Altmaier hat seine starke Form aus Halle/Westfalen konserviert. Der Kempener, der in Ostwestfalen zuletzt das Halbfinale erreicht hatte, gewann auch das Auftaktmatch seiner Wimbledon-Generalprobe beim ATP-Turnier in Eastbourne. Gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic siegte Altmaier mit 6:4 und 7:6 (4). Im Achtelfinale trifft der 27-Jährige auf den Belgier Zizou Bergs.

Altmaier hatte bei den Terra Wortmann Open in Halle mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Nach Erfolgen über Rasen-Ass Hubert Hurkacz und den früheren US-Open-Sieger Daniil Medwedew stieß er erst zum dritten Mal in seiner Karriere in ein Halbfinale der ATP-Tour vor, dort war gegen den späteren US-Turniersieger Frances Tiafoe aber Schluss.

Die Zusammenarbeit mit Dustin Brown, den Altmaier für die Rasensaison in sein Team geholt hat, trägt bereits erste Früchte. In der Weltrangliste stieß er auf Platz 59 vor. In Eastbourne an der Ärmelkanalküste ist Altmaier der einzige deutsche Teilnehmer. Der Grand Slam in Wimbledon beginnt am kommenden Montag.

Das Einzel-Tableau in Eastbourne