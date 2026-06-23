Für den Queen's-Titel: Papa Cerundolo überwindet seine Flugangst

Der Titel für Francisco Cerundolo beim Rasenklassiker in Queen's hat wohl einen besonderen Stellenwert: Denn sogar der Papa war vor Ort - trotz panischer Flugangst.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.06.2026, 22:32 Uhr

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© Getty Images

Es ist eine Story aus der Kategorie “Good News”! Denn eigentlich war Alejandro Toto Cerúndolo kaum große Strecken unterwegs - für das Finale seines Sohns beim Rasenturnier in Queen's machte er nun eine lange im Raum stehende Ausnahme.

Alejandro Toto Cerúndolo war einst selbst Profi und später Trainer, unter anderem von Mercedes Paz, José Acasuso und den Squillari-Brüdern und als Fed-Cup-Teamchef der argentinischen Frauenauswahl - und reiste dabei natürlich um die Welt. Auf “Flügen des Schreckens” aufgrund von Turbulenzen, wie er der argentinischen La Nacion erklärte. Dabei habe seine Flugangst schon seit 1972 bestanden, als ein Flugzeug mit der uruguayischen Rugby-Mannschaft in den Anden abgestürzt war.

36 Jahre war es nun also her, dass "El Toto“ eine Flugreise unternommen hatte, nun aber wagte er sich mit seiner Frau María Luz Rodríguez doch noch mal. Dabei hatte Alejandro Toto Cerúndolo schon einiges versucht: Kurse, um seine Angst zu überwinden, Gespräche mit einem Psychologen, zuletzt eine kleine Reise nach Sao Paulo. Auch zu den French Open habe er bereits fliegen wollen, dann aber doch einen Rückzieher gemacht. „Die Kinder glaubten mir nicht mehr, weil ich ihnen immer sagte, ich würde reisen, und mich dann doch nicht traute“, erzählte er.

"Clonazepam geschluckt, als wären es Bonbons"

Als Liebhaber der britischen Tennisgeschichte aber wollte Cerundolo endlich mal nach Queen's. Und seine Frau machte die Sache klar - indem sie die Tickets einfach kaufte. Er habe “Clonazepam geschluckt, als wären es Bonbons”, so Cerundolo sen., vom Umstieg in Frankfurt habe er kaum etwas mitbekommen. In London dann wartete bereits ein Turnierauto auf die beiden.

Gerade noch rechtzeitig: Cernudolo jun. nämlich führte mit 3:2 im dritten Durchgang, als seine Eltern endlich den Court erreichten. Und sie gaben Cerundolo offenbar die nötige Kraft zum Sieg - 6:7 (4), 6:4 und 6:3 gewann er am Ende gegen Tommy Paul und kürte sich zum ersten argentinischen Sieger in Queen's.

“Alle Reisen, die wir unternommen haben, waren mit dem Auto. Zum Skifahren nach San Martín de los Andes, mit dem Auto. Genauso nach Punta del Este oder an die argentinische Küste, immer mit dem Auto”, freute sich Cerundolo, der wusste, dass sein Match einige Zeit dauern müsste, damit sein Vater davon noch etwas sehe. "Ich habe nicht mitbekommen, wann sie hereingekommen sind. Aber als ich jubelte und mich mit meiner Mannschaft in meine kleine Ecke zurückzog und sie dort sah, freute ich mich riesig, dass sie dabei sein konnten und dass mein Vater seine Flugangst überwunden hatte.“