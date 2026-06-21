ATP Eastbourne: Draper mit Neo-Coach Murray gleich vor schwieriger Aufgabe

Jack Draper kommt also doch noch vor Wimbledon zurück auf die ATP-Tour, Und hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Eastbourne gleich einen richtig harten Test zugelost bekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2026, 23:07 Uhr

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© Getty Images Jack Draper steigt also in Eastbourne wieder ein

Die Auslosung für das ATP-Tour-250-Turnier in Eastbourne ist insofern mit Vorsicht zu genießen, als dass der Favorit, Taylor Fritz, ja heute noch das Endspiel in HalleWestfalen bestreiten darf. Ob sich Fritz, der in Eastbourne schon vier Mal den Titel geholt hat, da nicht vielleicht doch die letzte Woche vor Wimbledon frei nimmt?

Das wird sich weisen. Fix scheint derweil zu sein, dass Jack Draper nun endlich wieder auf der ATP-Tour aufschlagen wird. Und das bekanntlich unter der so wohlwollenden wie kritischen Aufsicht von Andy Murray. Diese sehr, sehr junge Verbindung wird schon in Runde eins auf eine harte Probe gestellt - denn da muss Draper gegen Brandon Nakashima ran. Der US-Amerikaner hat ja in dieser Woche das Halbfinale im Londoner Queen´s Club erreicht, dort am gestrigen Samstag gegen Francisco Cerundolo verloren.

Fonseca von Halle nach Eastbourne

Seinen letzten starken Auftritt hatte Jack Draper ja in Indian Wells, wo er mit einem Sieg gegen Novak Djokovic das Viertelfinale erreichte, dieses aber gegen Daniil Medvedev verlor. Danach setzte es in Miami eine frühe Niederlage gegen Reilly Opelka und eine Aufgabe in der ersten Runde von Barcelona gegen Tomas Martin Etcheverry.

Cerundolo ist in Eastbourne übrigens ebenfalls ausgelost, als Nummer drei. Ganz unten im Tableau ist Joao Fonseca vermerkt, der junge Brasilianer hat allerdings heute noch die angenehme Verpflichtung, an der Seite von Daniel Altmaier um den Doppel-Titel in HalleWestfalen zu spielen. Anreisen können Fonseca und Altmaier gemeinsam - denn auch der Deutsche ist in Eastbourne dabei, beginnt gegen Aleksandar Kovacevic.

Hier das Einzel-Tableau in Eastbourne

