ATP Queen´s Club: Paul und Cerundolo ziehen ins Finale ein

Die Siegesserie von Tommy Paul im Londoner Queen´s Club geht weiter. Der US-Amerikaner steht bei dem ATP 500-Turnier genauso im Endspiel wie Francisco Cerundolo. Ein Duell, das Erinnerungen weckt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 20.06.2026, 18:41 Uhr

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© Getty Images Tommy Paul ist im Queen's Club kaum zu schlagen.

Paul bezwang in seinem Semifinale Ugo Humbert glatt mit 6:3 und 6:3 und könnte sich wie bei seiner letzten Teilnahme im Jahr 2024 den Titel im Queen´s Club holen.

Die letzte Niederlage des US-Amerikaners bei diesem Turnier datiert aus dem Jahr 2023, als für ihn das Aus bereits in der ersten Runde kam. Der damalige Gegner? Francisco Cerundolo.

Cerundolo will zweiten Rasen-Titel

Ebendieser wird Paul auch morgen gegenüberstehen. Der Argentinier setzte sich nämlich gegen Pauls Landsmann Brandon Nakashima nach hartem Kampf mit 6:7 (5), 6:3 und 6:4 durch.

Cerundolo spielt am Sonntag um seinen fünften Titel überhaupt und seinen zweiten Turniersieg auf Gras nach Eastbourne 2023.

Hier das Einzel-Draw im Queen´s Club