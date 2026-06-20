ATP Queen´s Club: Unbesiegt seit 2023 - Tommy Paul gewinnt einfach weiter

Tommy Paul, Champion im Londoner Queen´s Club vor zwei Jahren, steht auch 2026 wieder kurz vor dem Turniersieg.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 22:14 Uhr

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© Getty Images Tommy Paul fühlt sich im Londoner Queen´s Club pudelwohl

Die letzte Niederlage von Tommy Paul im Londoner Queen´s Club? Die hat sich im Jahr 2023 zugetragen. Damals musste sich Paul in Runde eins Francisco Cerundolo geschlagen geben - und das, nachdem er sich durch die Qualifikation gekämpft hatte. Wohl, weil Paul zu spät gemeldet hatte und keine Wildcard mehr frei war.

Aber seitdem? Eine weiße Weste! Gut, dazu muss man anmerken, dass Tommy Paul im vergangenen Jahr im Queen´s Club nicht antreten konnte. Aber 2024 schlug er ab dem Viertelfinale Jack Draper, Sebastian Korda und im Endspiel dann Lorenzo Musetti. Alle drei Genannten hätten sich wohl gerne auch in der aktuellen Ausgabe versucht - sind aber verletzt. Bei draper gibt es immerhin die Hoffnung, dass er in der kommenden Woche in Eastbourne doch noch ein paar Matches vor Wimbledon auf die Habenseite bekommt.

Nakashima schlägt de Minaur

Aber zurück zu Tommy Paul, der sich am gestrigen Freitag auch von Alejandro Davidovich-Fokina nicht aufhalten ließ. 6:3 und 7:6 (4) hieß es nach 87 Spielminuten für Paul.

Heute geht es gegen Ugo Humbert darum, die Siegesserie auf dem Rasen von London weiter auszubauen. Humbert ließ in seinem Viertelfinale nichts anbrennen, gewann gegen Rinky Hijikata mit 6:1 und 6:2.

In der oberen Hälfte bewerben sich Brandon Nakashima und, ja, eben jener Francisco Cerundolo um den Finalplatz. Beide etwas überraschend. Denn Cerundolo ist nicht als Rasenspezialist bekannt, beendete aber am Freitag den Run von Lokalmatador Arthur Fery. Und Nakashima nahm die Nummer eins von Queen´s 2026, Alex de Minaur, mit7:5 und 6:3 aus dem Wettbewerb.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club

