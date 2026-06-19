ATP Queen’s: Nakashima schockt topgesetzten de Minaur

Der Viertelfinaltag beim ATP-500-Turnier im Londoner Queen’s Club ist mit einer dicken Überraschung gestartet. Mit einer konsequenten Leistung besiegte der ungesetzte US-Amerikaner Brandon Nakashima den Top-Favoriten Alex de Minaur aus Australien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 15:11 Uhr

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© Getty Images Mit seinem Coup gegen den topgesetzten Alex de Minaur sorgte Brandon Nakashima im Viertelfinale von Queen's für eine Überraschung.

Auch wenn dem topgesetzten Alex de Minaur im Viertelfinale des ATP-500er-Rasenevents im Londoner Queen’s Club gegen Brandon Nakashima nominell die Favoritenrolle zufiel, war für den Australier aufgrund der vorigen 1:1-Bilanz Vorsicht angesagt.

Und von Beginn an zeigte sich der 24-jährige Nakashima mehr als konkurrenzfähig. Als es in einem komplett ausgeglichenen ersten Durchgang beim Stand von 6:5 für den US-Amerikaner schon nach Tiebreak roch, erspielte er sich wie aus heiterem Himmel die erste Breakchance der Partie, gleichbedeutend mit Satzball, und packte gleich konsequent zu.

Auch im zweiten Akt agierten beide Protagonisten lange auf Augenhöhe, ehe Nakashima erneut eine kleine Schippe draufpacken und mit drei Spielgewinnen in Folge den finalen 7:5, 6:3-Erfolg nach 93 Minuten gegen die Nr. 6 der Welt eintüten konnte.

Im Halbfinale sieht sich der Weltranglisten-32. entweder dem an Nr. 7 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo oder dem britischen Wildcard-Spieler Arthur Fery gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus dem Queen’s Club in London