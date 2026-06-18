Pläne für saudischen Masters-Tennis-Komplex vorgestellt

Auch bei der Heimat des neuen ATP-Masters-Turniers in Saudi-Arabien, das ab 2028 an den Start gehen soll, wird nicht gekleckert sondern geklotzt. In der neu aufgebauten Entertainment- und Sportstadt Qiddiya soll ein neuer Tennis-Komplex mit 30 Courts entstehen, der sich vom Design am AELTC in Wimbledon orientiert.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 09:16 Uhr

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© Qiddiya Investment Company Für das neue ATP-Masters-Turnier ab 2028 klotzen die Saudis mit einem "kleinen" Wimbledon in der Wüste.

Für das „Sport-Washing“, wie das gigantisch ambitionierte Großprojekt in Saudi-Arabien von vielen kritisch bezeichnet wird, ist dem Wüstenstaat eine eigene Großstadt gerade mal gut genug. Ca. 50 Kilometer westlich der Hauptstadt Riad entsteht mit Qiddiya City eine Stadt, die sich fast ausschließlich der Unterhaltung und der Kultur widmen soll. Neben Freizeitparks sind auch große Sportareale geplant, die unter anderem nicht nur Fußballspiele der WM 2036, sondern auch eine Formel 1-taugliche Rennstrecke beherbergen sollen.

Auch der ganz große Tennis-Zirkus soll in der neuen Entertainment-Stadt aufschlagen. Wie die Qiddiya Investment Company nun bekannt gab, soll dort ein gigantischer Tennis-Komplex entstehen, der unter anderem die Heimat des neuen ATP-Masters-Turniers werden soll. So ist in dem Areal, das als saudisches National Tennis Center fungieren soll, ein Center Court für 15.000 Zuschauer geplant. Von den insgesamt 30 Courts, von denen 28 mit Hard-Court und zwei mit Sand austestattet werden sollen, ist eine weitere Arena für 8000 Zuschauer geplant, das neben dem Center Court ebenfalls ein flexibles Dach bekommen soll.

Bei Design und Funktionalität des neuen Tennis-Schmuckstücks orientieren sich die Saudis an der höchstmöglichen Benchmark. So wurde für die Planung und Durchführung die Architektur- und Planungsagentur gewählt, welche dem Center Court im All England Lawn Tennis Club das mobile Dach verpasst hat. Kein Wunder also, dass sich der Komplex im Design komplett an dem britischen Vorbild orientieren wird.