ATP Queen's Club: De Minaur mit Turbo-Schuhen, Fery wahrt britische Hoffnungen

Die ersten vier Achtelfinal-Spiele im Londoner Queen’s Club bringen klare Verhältnisse. Alex de Minaur lässt keine Zweifel an seinem Favoritenstatus. Um das Heimpublikum kümmert sich Arthur Fery.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 17.06.2026, 19:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alex de Minaur wird seiner Favoritenrolle bisher gerecht

Alex de Minaur bestätigt mit seinem heutigen Sieg über den aufschlagstarken Denis Shapovalov seine Favoritenrolle im Queen's Club in London. Gegen den Kanadier zeigte er einmal mehr, warum er auf Rasen ein derart unangenehmer Gegner ist. Mit 6:4, 6:1 dominierte er vor allem über seine enorme Beinarbeit. Der Australier neutralisierte Shapovalovs Power nahezu zur Gänze und zog souverän ins Viertelfinale ein.

Cerundolo überrollt Brooksby

Für eine kleine Überraschung sorgte Francisco Cerundolo, der eigentlich als Sandplatzspezialist bekannt ist. Der Argentinier startete mit einem nahezu perfekten ersten Satz gegen Jenson Brooksby und ließ seinem Gegner beim 6:0 kaum Luft zum Atmen. Doch auch im zweiten Satz blieb er stabil, verwaltete seinen Vorsprung clever und brachte das Match mit 6:4 ins Ziel.

Nakashima: Klare Kante gegen Buse

Auch Brandon Nakashima ließ gegen Ignacio Buse nichts anbrennen und lieferte eine nahezu fehlerfreie Vorstellung ab. Mit 6:2, 6:2 dominiert der US-Amerikaner über weite Strecken des Matches und gab sich vor allem beim Aufschlag keine Blöße. Buse fand über die gesamte Partie hinweg kein Mittel gegen die hohe Konstanz seines Gegners.

Fery hält die britische Fahne hoch

Für den emotionalen Höhepunkt aus britischer Sicht sorgte Arthur Fery, der sich in einem engen Duell gegen den “Künstler” Adrian Mannarino durchsetzte. Der Brite blieb in den entscheidenden Momenten fokussiert und sicherte sich den ersten Satz dank tatkräftiger Anfeuerungen des Heimpublikums im Tiebreak. Auch im zweiten Satz behielt er die Nerven und machte mit 7:6, 6:4 den Einzug ins Viertelfinale perfekt. Damit bleibt zumindest ein britischer Spieler im Turnier.

Hier das Einzeltableau der Herren im Queen's Club