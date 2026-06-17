Red Bull Bassline: French-Open-Halbfinalist Jakub Mensik in Wien dabei

Tennis meets Turntables: Das innovative Tennis-Turnier Red Bull BassLine gastiert am Freitag, den 23. Oktober 2026, wieder in der Wiener Stadthalle. Mit French-Open-Halbfinalist Jakub Menšík steht bereits einer von vielen namhaften Spielern fest. Tickets für Red Bull BassLine sind ab sofort erhältlich.

von PM

zuletzt bearbeitet: 17.06.2026, 16:47 Uhr

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Wien freut sich auf die Tennis-Party des Jahres: Am Freitag, den 23. Oktober 2026, schlagen ab 19:00 Uhr sechs Topspieler bei Red Bull BassLine am Centercourt in der Wiener Stadthalle auf und verbinden Spitzentennis mit DJ-Sounds, Entertainment und abgewandelten Regeln zu einem spektakulären Livesport-Erlebnis. Sechs der besten Tennisspieler der Welt werden sich in einem kurzweiligen Tie-Break-Format auf der größten Tennis-Bühne Österreichs duellieren.

Einer davon ist erstmals Jakub Menšík, der mit seinem Halbfinal-Einzug bei den French Open eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, welch enormes Talent in ihm steckt. Aktuell belegt der 20-jährige Tscheche in der ATP-Weltrangliste den 17. Platz und die Tendenz zeigt steil nach oben. Mit seinem starken Aufschlag und der explosiven Vorhand bringt er alles für einen Erfolgslauf auf dem Centercourt der Wiener Stadthalle mit – sowohl für Red Bull BassLine als auch für die darauffolgende Erste Bank Open.

„Red Bull BassLine ist eine tolle Gelegenheit auch für uns Spieler, Tennis einmal auf eine andere Art zu erleben. Das Format ist spannend, schnell und schafft eine besondere Verbindung zwischen Spielern und Fans, die es so sonst nicht auf der Tour gibt“, betont Jakub Menšík. „Es macht Spaß, nicht nur zu spielen, sondern gleichzeitig auch eine großartige Show für die Zuschauer zu bieten. Ich freue mich darauf die besondere Energie von Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle zu erleben.“