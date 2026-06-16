Positive Signale bei Carlos Alcaraz: Comeback rückt näher

Carlos Alcaraz macht Fortschritte: Die Schiene am verletzten Handgelenk ist Geschichte, in dieser Woche folgen in Barcelona Untersuchungen. Schon bald könnte der Spanier wieder ins tennisspezifische Training einsteigen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 16:44 Uhr

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© Getty Images Noch muss Carlos Alcaraz pausieren

Seit zwei Monaten ist Carlos Alcaraz aufgrund seiner Handgelenksverletzung mittlerweile außer Gefecht. Etwas wird die Leidenszeit des siebenfachen Major-Siegers noch andauern, sagte er doch bereits seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) ab. Mittlerweile gibt es für Alcaraz aber zumindest etwas Licht am Ende des Tunnels.

Wie das für gewöhnlich gut informierte “Radio Nacional de España (RNE)” berichtete, wird sich Alcaraz in dieser Woche in Barcelona unter der Aufsicht von Dr. Ángel Ruiz-Cotorro medizinischen Untersuchungen unterziehen. Dabei sollen der Heilungsfortschritt am rechten Handgelenk analysiert und der weitere Fahrplan abgesteckt werden.

Alcaraz will im Sommer zurückkehren

Dem Vernehmen nach herrscht in Alcaraz' Lager Zuversicht. Die Schiene, die er vorübergehend an seinem Handgelenk trug, konnte der 23-Jährige bereits ablegen. Sollten die Untersuchungen in Barcelona das gewünschte Ergebnis bringen, wird Alcaraz zeitnah mit dem rechten Arm Bälle schlagen.

Ziel des Weltranglistenzweiten ist die nordamerikanische Hartplatztournee im Sommer. In Vorbereitung auf die beiden 1000er-Events in Montreal (2. bis 13. August) und Cincinnati (13. bis 23. August) könnte Alcaraz vorher noch bei einem kleineren Event an den Start gehen. Anbieten würde sich das 500er-Turnier in Washington (27. Juli bis 2. August) oder das parallel stattfindende 250er-Event in Los Cabos.